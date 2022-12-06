Министры обороны Украины и США обсудили усиление системы ПВО ВСУ

Украинский министр обороны Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин 5 декабря обсудили по телефону усиление системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Во время нашего телефонного разговора сегодня <...> мы обсудили дальнейшие шаги по усилению ПВО Украины. Благодарю США за вашу неизменную поддержку!» — написал Резников в Twitter.

В свою очередь в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера на сайте ведомства говорится, что Остин в телефонном разговоре заверил Резникова в том, что Вашингтон считает ключевой задачей дальнейшие поставки Киеву средств противовоздушной обороны.

По его словам, Остин подтвердил, что противовоздушная оборона является ключевым приоритетом в усилении США по оказанию помощи в сфере безопасности. По мнению шефа Пентагона, это подтверждается недавними обязательствами предоставить Украине дополнительные боеприпасы для поставляемых Соединенными Штатами Америки NASAMS, а также средства противодействия беспилотным летательным аппаратам» (БПЛА).

Также Райдер уточнил, что Остин и Резников обещали поддерживать тесный контакт.

Ранее, 3 декабря, газета Politico сообщила со ссылкой на источники в Пентагоне, что возможное принятие в США инициативы о временном финансировании правительства на нынешний финансовый год, который начался 1 октября, может привести к остановке военной помощи Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 23 ноября рассказал о том, что новый пакет военной помощи США для Украины в размере $400 млн включает дополнительные вооружения. Вооружения поступят со складов министерства обороны США.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

При этом американские аналитики 4 ноября в статье для National Interest пришли к выводу, что США вынуждены будут сократить поставки вооружения на Украину, чтобы избежать серьезных проблем в Тайваньском проливе. По их мнению, пройдет много лет, прежде чем запас этого вооружения будет полностью восстановлен.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».