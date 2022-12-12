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Врачей с Западной Украины перебросили под Артемовск из-за больших потерь ВСУ

Офицер НМ ЛНР Марочко: большое количество украинских медиков прибыло в район города Артемовск
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Фото: REUTERS/Yevhen Titov
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Врачи из западных регионов Украины приехали для работы в зону проведения специальной военной операции из-за больших потерь в украинской армии. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на разведку.

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«В районах населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Артемовск (украинское название — Бахмут. — Ред.) отмечено прибытие большого количество врачей из Западной Украины. Данная переброска медиков в зону боевых действий является вынужденной мерой из-за огромных потерь, которые несут Вооруженные формирования Украины в Донбассе», — сказал он ТАСС.

Ранее, 9 декабря, Марочко рассказал, что иностранные наемники, недавно подписавшие контракт, начали под разными предлогами отказываться ехать в зону боевых действий в Артемовске в Донецкой Народной Республике (ДНР), при этом Киев заманивает их туда обманом.

За день до этого он подчеркнул, что ВСУ ежедневно направляют 360–500 человек на артемовское направление для компенсации потерь среди своих подразделений. Также офицер НМ ЛНР указал на низкий или полностью отсутствующий уровень подготовки среди новобранцев прибывающих украинских подразделений.

6 декабря Марочко назвал катастрофическим положение ВСУ в Артемовске. Он отметил, что вопреки заявлению Киева положение у военных украинской армии «весьма специфическое» на фоне трудностей со снабжением.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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