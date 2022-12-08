В ЛНР сообщили о ежедневном прибытии до 500 солдат ВСУ на артемовском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно направляют 360–500 человек на артемовское направление для компенсации потерь среди своих подразделений. Об этом сообщил 8 декабря офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире «Радио России».

«Мы ежедневно отмечаем прибытие туда (на артемовское направление. — Ред.) ротно-тактических групп, батальонно-тактических групп. Общая численность — это тоже приблизительно — 360–500 человек. Естественно, это подбрасывается для того, чтобы восполнять потери», — сообщил он.

Марочко также указал на низкий или полностью отсутствующий уровень подготовки среди новобранцев прибывающих украинских подразделений.

«Цифры общих потерь украинской армии колоссальные», — резюмировал офицер.

Ранее, 6 декабря, Марочко заявил, что подразделения ВСУ, находящиеся в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), оказались в катастрофическом положении из-за нехватки продовольствия и боеприпасов.

До этого, 5 декабря, военный эксперт Владислав Шурыгин заявил «Известиям», что освобождение Артемовска позволит разрезать украинскую оборону в Донбассе пополам. Он указал, что там же может решиться судьба украинской группировки в Авдеевке, которая является ключевой точкой, поскольку оттуда угрожают Донецку.

4 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о том, что российские войска ведут успешные наступательные действия в районе Артемовска. Он также добавил, что в результате наступления была ликвидирована живая сила и техника противника.

1 декабря советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска существенно продвинулись на артемовском направлении и достигли огневого контроля всех основных дорог.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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