Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве переименовали еще 32 связанные с Россией и СССР улицы
Спорт
В IBA назвали санкции МОКа прямой атакой на бокс и спортсменов
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $76 впервые с декабря 2021 года
Мир
Кулеба заявил об отсутствии запрета США использовать их оружие против Крыма
Мир
За склонение к диверсии будет грозить до 20 лет тюрьмы
Армия
В ЛНР сообщили о ежедневном прибытии до 500 солдат ВСУ на артемовском направлении
Политика
Мантуров рассказал о синхронизации законодательной базы новых регионов с федеральной
Общество
Летчик Ярошенко прокомментировал обмен Бута словами «своих не бросаем»
Мир
ЕС внесет в фонд мира $2,1 млрд для военной помощи Украине
Армия
В ДНР указали на успешную работу российских военных под Авдеевкой
Мир
Британцы призвали закрыть школы на карантин из-за стрептококковой инфекции у детей
Общество
Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов
Сюжет:

В ЛНР сообщили о ежедневном прибытии до 500 солдат ВСУ на артемовском направлении

Марочко: ВСУ ежедневно отправляют 360-500 человек на артемовское направление
0
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно направляют 360–500 человек на артемовское направление для компенсации потерь среди своих подразделений. Об этом сообщил 8 декабря офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире «Радио России».

Окружными путями: ВС России ведут успешное наступление на Артемовск
Наши войска освободили поселки Перше Травня, Андреевка и завязали бои за Курдюмовку

«Мы ежедневно отмечаем прибытие туда (на артемовское направление. — Ред.) ротно-тактических групп, батальонно-тактических групп. Общая численность — это тоже приблизительно — 360–500 человек. Естественно, это подбрасывается для того, чтобы восполнять потери», — сообщил он.

Марочко также указал на низкий или полностью отсутствующий уровень подготовки среди новобранцев прибывающих украинских подразделений.

«Цифры общих потерь украинской армии колоссальные», — резюмировал офицер.

Ранее, 6 декабря, Марочко заявил, что подразделения ВСУ, находящиеся в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), оказались в катастрофическом положении из-за нехватки продовольствия и боеприпасов.

До этого, 5 декабря, военный эксперт Владислав Шурыгин заявил «Известиям», что освобождение Артемовска позволит разрезать украинскую оборону в Донбассе пополам. Он указал, что там же может решиться судьба украинской группировки в Авдеевке, которая является ключевой точкой, поскольку оттуда угрожают Донецку.

4 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о том, что российские войска ведут успешные наступательные действия в районе Артемовска. Он также добавил, что в результате наступления была ликвидирована живая сила и техника противника.

1 декабря советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска существенно продвинулись на артемовском направлении и достигли огневого контроля всех основных дорог.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022