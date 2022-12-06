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В ЛНР назвали катастрофическим положение ВСУ в Артемовске

Офицер НМ ЛНР Марочко: положение ВСУ в Артемовске катастрофическое из-за нехватки продовольствия
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Фото: REUTERS/ Leah Millis
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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся в районе города Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР), оказались в катастрофическом положении из-за нехватки продовольствия и боеприпасов. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

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Он отметил, что, вопреки заявлению Киева, положение у ВСУ «весьма специфическое» из-за проблем со снабжением.

«Я бы его назвал даже катастрофическим. <...> украинские военнослужащие, особенно мобилизованные, испытывают и голод, и холод, и нехватку боеприпасов в районе Артемовска», — сказал Марочко.

Он сообщил, что получил видео из Артемовска, на котором солдаты ВСУ признаются в проблемах со снабжением.

Марочко добавил, что подобные видео говорят об успехах в продвижении российских сил на артемовском направлении.

5 декабря военный эксперт Владислав Шурыгин заявил «Известиям», что освобождение Артемовска позволит разрезать украинскую оборону в Донбассе пополам.

Издание «Военная хроника» 4 декабря написало, что ВСУ несут большие потери под Артемовском из-за натовской тактики.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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