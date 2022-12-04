Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери под Артемовском (Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за применения в ходе обучения украинских военнослужащих натовской тактики Counterinsurgency (СOIN) по контрпартизанской войне. Об этом 4 декабря говорится в Telegram-канале издания «Военная хроника».

По данным экспертов, пленные украинские боевики рассказали, что курс подготовки в Великобритании и на территории Украины при поддержке инструкторов из США, Канады и Австралии не был рассчитан на интенсивные бои. В итоге он только вредит украинской пехоте.

«Программа COIN создавалась для борьбы с «негосударственными силами» и повстанцами и не предполагает наличия у противника эффективной артиллерии и тяжелого вооружения, которыми как раз располагают в большом количестве ВС РФ», — говорится в сообщении.

Кроме того, украинских военных не готовили условленные полгода. Так, штурмовиков подготовили по ускоренному курсу за 20 дней, а пехотинцы обучались всего две недели.

«После курсов обученные по стандартам COIN военнослужащие Украины начали массово погибать в боях», — добавили эксперты.

Сначала крупные потери были на херсонском направлении, а сейчас националисты несут потери на артемовском и краснолиманском направлениях, куда перебрасывались силы южной группировки ВСУ.

Днем ранее разведчик Вооруженных сил (ВС) РФ рассказал о высоком уровне потерь среди ВСУ и быстрой доукомплектации подразделений. По словам бойца, если в первой половине дня бойцы российской армии смогли поразить в районе 10 человек, то к вечеру на позиции прибывает такое же количество националистов.

Ранее, 2 декабря, офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко раскрыл данные разведки, согласно которым националисты готовы к эвакуации из командного пункта в Артемовске. Он добавил, что украинское командование всерьез обеспокоено отсутствием приказа покинуть город.

Накануне, 1 декабря, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что российские войска существенно продвинулись на артемовском направлении и достигли огневого контроля всех основных дорог.

Ранее, 30 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что с начала специальной военной операции ВС РФ на территории Украины погибли свыше 100 тыс. украинских военных. Позднее отрывок, в котором содержалась эта информация, был вырезан из видеозаписи с ее выступлением. 9 ноября командующий объединенной группировкой войск РФ в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил о том, что в ходе боев ВСУ потеряли только в октябре более 12 тыс. военнослужащих. По его словам, только на херсонском направлении потери противника в семь-восемь раз превышают российские.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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