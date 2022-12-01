Российские военные получили огневой контроль дорог на артемовском направлении

Российские войска существенно продвинулись на артемовском направлении, достигнут огневой контроль всех основных дорог. Об этом 1 декабря заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«В этом направлении более существенное продвижение, потому что здесь мы уже полностью контролируем [ситуацию], у нас огневой контроль всех основных дорог, и противнику, особенно в последнее время, приходилось перемещать свои подразделения, маневрировать своими силами и средствами фактически по полям», — рассказал он в эфире программы «Соловьев Live».

Также, по его словам, украинские военные отводят тяжелую технику с артемовского направления. Однако это может быть и запланированная замена личного состава, предположил Кимаковский.

30 ноября военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» заявил, что российская армия продвигается вперед за счет превосходства в огневой мощи. По его словам, Артемовск сейчас находится почти в оперативном окружении, из-за чего в дальнейшем противнику придется выбирать — оказаться в полном окружении или попытаться выйти из него.

Еще 23 ноября помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев рассказал, что на артемовском направлении ДНР наблюдается крайне высокая интенсивность боевых действий. По его словам, Вооруженные силы Украины несут там колоссальные потери.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».