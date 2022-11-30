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Военный эксперт назвал преимущество ВС РФ при наступлении на Артемовск

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Вооруженные силы (ВС) России во вторник, 29 ноября, продолжили наступление на донецком направлении, освободили поселки Перше Травня и Андреевка, сообщили в Минобороны РФ. Также начались бои за Курдюмовку, которая находится к югу от Артемовска (Бахмута).

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Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» отметил, что российская армия продвигается вперед за счет превосходства в огневой мощи. По его словам, Артемовск сейчас находится почти в оперативном окружении, из-за чего в дальнейшем противнику придется выбирать — оказаться в полном окружении или всё-таки попытаться выйти из него.

Вооруженные силы России 29 ноября продолжили вести бои и на других участках фронта в зоне специальной военной операции.

«На купянском направлении в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области противник силами одной ротной тактической группы ВСУ безуспешно пытался атаковать российские войска. В результате нанесенного огневого поражения подразделение ВСУ отброшено на исходные позиции», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На краснолиманском направлении пресечена попытка выдвижения ротной тактической группы ВФУ для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

В Минобороны России также рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность. Так, капитан Игорь Голосов, командуя ротой, выполнял боевую задачу по зачистке и подавлению огневых точек противника в одном из населенных пунктов. В ближнем бою в ходе штурма здания Игорь лично уничтожил семь боевиков.

Подробности в эксклюзивном материале «Известий»:

«Окружными путями: ВС России ведут успешное наступление на Артемовск»

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