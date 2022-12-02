Реклама
Прямой эфир
Мир
В Японии назвали оскорбительным решение ввести потолок цен на нефть из России
Мир
Пентагон заключил контракт на $430 млн на производство РСЗО HIMARS
Армия
Под Херсоном обнаружен схрон с оружием диверсантов
Общество
Житель Барнаула открыл подпольную оружейную мастерскую у себя дома
Общество
В Донбассе рассказали о фабрикации уголовных дел украинскими националистами
Мир
Reuters сообщило о планах Airbus полностью отказаться от титана из России
Мир
Омары на ужине Байдена и Макрона вызвали критику со стороны экоактивистов
Мир
Марочко заявил о панике офицеров ВСУ из-за отсутствия приказа покинуть Артемовск
Недвижимость
Значимость репутации девелопера при выборе новостройки снизилась
Мир
Bloomberg объяснило рост цен на газ в Европе приходом арктического антициклона
Мир
Экс-советник Госдепа признал удары США по энергообъектам других стран
Наука
В США разрешили SpaceX развернуть до 7,5 тыс. спутников Starlink
Сюжет:

Марочко заявил о панике офицеров ВСУ из-за отсутствия приказа покинуть Артемовск

Марочко заявил, что ВСУ паникуют из-за отсутствия приказа покинуть Артемовск
0
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Командование вооруженных формирований Украины (ВФУ), дислоцирующихся в районе Артемовска, всерьез обеспокоено отсутствием приказа покинуть город, среди старшего офицерского состава наблюдаются панические настроения. Об этом 2 декабря сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Окружными путями: ВС России ведут успешное наступление на Артемовск
Наши войска освободили поселки Перше Травня, Андреевка и завязали бои за Курдюмовку

Он отметил, что положение украинских военных в районе Артемовска ухудшается с каждым днем, и есть все основания для подготовки эвакуации пункта управления войсками в более безопасное место.

«Сейчас вышестоящее командование даже не рассматривает предложения по передислокации, что, в свою очередь, вызывает панические настроения среди старшего офицерского состава», — приводит его слова «Газета.Ru».

Накануне, 1 декабря, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что российские войска существенно продвинулись на артемовском направлении и достигли огневого контроля всех основных дорог.

Он отметил, что украинские военные отводят тяжелую технику с артемовского направления. Однако это может быть и запланированная замена личного состава, предположил Кимаковский.

30 ноября военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» заявил, что российская армия продвигается вперед за счет превосходства в огневой мощи. По его словам, Артемовск находится почти в оперативном окружении, из-за чего в дальнейшем противнику придется выбирать — оказаться в полном окружении или попытаться выйти из него.

Еще 23 ноября помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал, что на артемовском направлении ДНР наблюдается крайне высокая интенсивность боевых действий. По его словам, ВФУ несут там колоссальные потери.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022