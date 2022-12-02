Марочко заявил о панике офицеров ВСУ из-за отсутствия приказа покинуть Артемовск

Командование вооруженных формирований Украины (ВФУ), дислоцирующихся в районе Артемовска, всерьез обеспокоено отсутствием приказа покинуть город, среди старшего офицерского состава наблюдаются панические настроения. Об этом 2 декабря сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Он отметил, что положение украинских военных в районе Артемовска ухудшается с каждым днем, и есть все основания для подготовки эвакуации пункта управления войсками в более безопасное место.

«Сейчас вышестоящее командование даже не рассматривает предложения по передислокации, что, в свою очередь, вызывает панические настроения среди старшего офицерского состава», — приводит его слова «Газета.Ru».

Накануне, 1 декабря, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что российские войска существенно продвинулись на артемовском направлении и достигли огневого контроля всех основных дорог.

Он отметил, что украинские военные отводят тяжелую технику с артемовского направления. Однако это может быть и запланированная замена личного состава, предположил Кимаковский.

30 ноября военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» заявил, что российская армия продвигается вперед за счет превосходства в огневой мощи. По его словам, Артемовск находится почти в оперативном окружении, из-за чего в дальнейшем противнику придется выбирать — оказаться в полном окружении или попытаться выйти из него.

Еще 23 ноября помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал, что на артемовском направлении ДНР наблюдается крайне высокая интенсивность боевых действий. По его словам, ВФУ несут там колоссальные потери.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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