Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Машина съехала в реку в Наставническом переулке в центре Москвы
Спорт
Сборная Англии сыграет с Францией в четвертьфинале ЧМ-22
Наука
Российское лекарство от слабоумия готово к клиническим испытаниям
Мир
Представитель президента Турции призвал Запад не сжигать мосты с Россией
Общество
Синоптик предрек выпадение около 40% месячной нормы снега в Москве 9 декабря
Общество
Глава МЧС Куренков вылетел на место обрушения дома в Нижневартовске
Мир
На чешском полигоне Либава начались совместные учения с украинскими боевиками
Экономика
ОПЕК+ сохранила план по добыче после утверждения потолка цен на российскую нефть
Мир
Бывший разведчик США уличил Польшу в намерении оккупировать Западную Украину
Мир
Во Львовской области снесли памятник советскому солдату-освободителю
Мир
Эрдоган рассказал о подготовительных работах по созданию газового хаба
Общество
В Москве 5 декабря ожидается рекордно высокое атмосферное давление
Сюжет:

Военный эксперт рассказал о значении боев под Артемовском

0
Фото: t.me/millnr
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Освобождение Артемовска (украинское название — Бахмут) позволит разрезать украинскую оборону в Донбассе пополам, заявил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Наступательный нажим: ВС РФ перемалывают под Артемовском украинские части
Противнику нечем будет заменить обескровленные в Донбассе формирования, считают эксперты

«Здесь же может решиться судьба украинской группировки в Авдеевке, которая является ключевой точкой, отсюда угрожают Донецку. Оборонять ее украинским частям станет очень и очень сложно. После установления контроля над Авдеевкой наша армия вплотную пододвинется к позициям украинских артиллеристов и РСЗО (реактивных систем залпового огня. — Ред.), наносящих удары по Донецку, им придется оттягиваться еще дальше. В итоге зона безопасности в ДНР расширится, а Донецку станет легче. Но здесь важно не забегать вперед. О взятии Артемовска лучше говорить после того, как это случится», — объяснил он.

Ранее в Минобороны России рассказали об успешных наступательных действиях российской армии в районе города Артемовск в Донецкой Народной Республике.

«В результате огневого поражения и действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.)», — заявил 4 декабря официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Днем ранее на донецком направлении украинские вооруженные формирования безуспешно пытались восстановить положение своих войск в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка. За сутки там было уничтожено до 60 военнослужащих, два танка и пять бронемашин, рассказали в российском военном ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Штурмовая волна: российская армия продолжает наступление под Артемовском

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022