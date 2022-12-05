Военный эксперт рассказал о значении боев под Артемовском

Освобождение Артемовска (украинское название — Бахмут) позволит разрезать украинскую оборону в Донбассе пополам, заявил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Здесь же может решиться судьба украинской группировки в Авдеевке, которая является ключевой точкой, отсюда угрожают Донецку. Оборонять ее украинским частям станет очень и очень сложно. После установления контроля над Авдеевкой наша армия вплотную пододвинется к позициям украинских артиллеристов и РСЗО (реактивных систем залпового огня. — Ред.), наносящих удары по Донецку, им придется оттягиваться еще дальше. В итоге зона безопасности в ДНР расширится, а Донецку станет легче. Но здесь важно не забегать вперед. О взятии Артемовска лучше говорить после того, как это случится», — объяснил он.

Ранее в Минобороны России рассказали об успешных наступательных действиях российской армии в районе города Артемовск в Донецкой Народной Республике.

«В результате огневого поражения и действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.)», — заявил 4 декабря официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Днем ранее на донецком направлении украинские вооруженные формирования безуспешно пытались восстановить положение своих войск в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка. За сутки там было уничтожено до 60 военнослужащих, два танка и пять бронемашин, рассказали в российском военном ведомстве.

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Штурмовая волна: российская армия продолжает наступление под Артемовском