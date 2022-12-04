В Минобороны рассказали о наступлении российских войск в районе Артемовска

Российские войска ведут успешные наступательные действия в районе Артемовска. Об этом сообщил 4 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики», — заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны, в результате наступления была ликвидирована живая сила и техника противника.

«В результате огневого поражения и действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ», — добавил он.

Кроме того, российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов в Луганской Народной Республике (ЛНР).

На купянском направлении, по сообщению Конашенкова, Вооруженные силы (ВС) РФ сорвали попытку атаки ВСУ около села Куземовка.

«На купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии, танков и тяжелых огнеметных систем по позициям ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка», — отметил представитель Минобороны.

2 декабря офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о том, что украинские военные готовы к эвакуации из командного пункта в Артемовске (укр. название Бахмут).

Марочко добавил, что решение об эвакуации пока что принято на месте, официального разрешения от Киева украинские боевики еще не получили.

Ранее 2 декабря Марочко также рассказал, что командование украинской стороны, находящееся в районе Артемовска, всерьез обеспокоено отсутствием приказа покинуть город. По его словам, среди старшего офицерского состава наблюдаются панические настроения.

Днем ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска существенно продвинулись на артемовском направлении и достигли огневого контроля всех основных дорог.

Он отметил, что украинские военные отводят тяжелую технику с артемовского направления. Однако это может быть и запланированная замена личного состава, предположил Кимаковский.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите жителей Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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