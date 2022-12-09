В ЛНР заявили об отказах иностранных наемников ехать в Артемовск

Иностранные наемники отказываются ехать в Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР), при этом Киев заманивает их туда обманом, сказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко, сославшись на разведку.

«Украинское командование пошло на ухищрения и обман личного состава, объявив, что они едут в Днепропетровск для охраны промышленных предприятий, но когда иностранцы вышли из автомобилей, обнаружили, что находятся западнее Артемовска, в населенном пункте Часов Яр», — подчеркнул он в пятницу, 9 декабря, в своем Telegram-канале.

Марочко отметил, иностранные наемники, недавно подписавшие контракт, начали под разными предлогами отказываться ехать в зону боевых действий в Артемовске.

Днем ранее он подчеркнул, что ВСУ ежедневно направляют 360–500 человек на артемовское направление для компенсации потерь среди своих подразделений. Также офицер НМ ЛНР указал на низкий или полностью отсутствующий уровень подготовки среди новобранцев прибывающих украинских подразделений.

6 декабря Марочко назвал катастрофическим положение ВСУ в Артемовске. Он отметил, что вопреки заявлению Киева положение у военных украинской армии «весьма специфическое» на фоне трудностей со снабжением.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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