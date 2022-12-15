Зеленский проигнорировал вопрос о потерях ВСУ в конфликте с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал вопрос о том, сколько он готов потерять сограждан в конфликте с Россией.
Вместо ответа Зеленский поинтересовался у журналистов, должны ли были украинские власти сказать: «Возьмите всё наше, а мы уезжаем в Польшу».
«Многие уехали, но большая часть страны осталась и никуда больше не денется, и будет стоять до конца», — сказал 15 декабря глава государства в интервью изданию The Economist.
Зеленский отметил, что выступает против «заморозки» конфликта, а также выразил уверенность в том, что россияне будут платить за спецоперацию на протяжении поколений, пишет «Газета.Ru».
В конце ноября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала специальной военной операции погибло свыше 100 тыс. украинских военных. Позднее из видеообращения пропала часть о потерях украинских военных во время спецоперации. Позже в ЕК объяснили, что такое решение принято в связи с «неточностью цифр».
Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали самовольно покидать свои позиции в зоне проведения спецоперации после заявления главы ЕК, огласившей потери украинских военных.
Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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