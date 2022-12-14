Реклама
Прямой эфир
Экономика
Совфед утвердил МРОТ на 2023 год в размере 16 242 рублей
Происшествия
Украинские боевики обстреляли территорию исправительной колонии в Горловке
Культура
Сериал «Гарри и Меган» побил рекорд Netflix по просмотрам документальных фильмов
Армия
Артиллерия ВС РФ уничтожила до 100 украинских военных на купянском направлении
Армия
Российские войска взяли под контроль основную часть Водяного в ДНР
Мир
Бывший вице-канцлер Австрии заявил о несерьезном подходе Запада к Минским соглашениям
Общество
Рэпер Oxxxymiron выпустил восьмиминутный дисс на Моргенштерна
Мир
Саакашвили объявил голодовку после отказа в дистанционном участии в суде
Мир
ЕК перечислила Украине последний в 2022 году транш в размере €500 млн
Мир
Лидеры непризнанного Косово подписали заявку на вступление в ЕС
Общество
ВЦИОМ сообщил о хорошей осведомленности молодежи РФ об истории страны
Авто
Вьетнамская VinFast намерена выйти на рынок РФ после 2023 года
Сюжет:

Обозреватель Bloomberg спрогнозировал катастрофу для Киева и Запада

Bloomberg: затягивание украинского конфликта на всю зиму обернется поражением для Киева и Запада
0
Фото: REUTERS/Yevhen Titov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Затягивание конфликта на Украине зимой обернется поражением для Киева и Запада. Об этом в среду, 14 декабря, заявил обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс.

Ни взлететь, ни поехать: как погода тормозит темпы боев на Украине
И когда могут возобновиться активные действия на линии соприкосновения

По его словам, в зимний период Украине придется тяжело, однако также пострадает Европа, которой не хватает энергоресурсов, и Вашингтон «всё более отвлекающийся от темы».

Брэндс отметил, что Украина и страны Запада будут сломлены, в то время как Россия только выиграет от сложившейся ситуации.

«Зима приносит нелегкий выбор Украине. Ее силы утомлены тяжелыми боями, с чисто военной точки зрения оперативная пауза имеет смысл. Но с политической и дипломатической точки зрения ожидание может быть более рискованным», — говорится в материале.

Кроме того, Брэндс считает, что президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем, что даже видимость зимнего тупика может усилить двойственное отношение Запада.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают возможность объявления рождественского или новогоднего перемирия на Украине.

9 декабря президент РФ Владимир Путин отмечал, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Президент пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий.

17 ноября замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев отметил, что власти Украины настроены на дальнейшую эскалацию конфликта, а не на переговоры с Россией.

Москва не раз заявляла о готовности к диалогу с Киевом. При этом еще в начале октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022