Затягивание конфликта на Украине зимой обернется поражением для Киева и Запада. Об этом в среду, 14 декабря, заявил обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс.

По его словам, в зимний период Украине придется тяжело, однако также пострадает Европа, которой не хватает энергоресурсов, и Вашингтон «всё более отвлекающийся от темы».

Брэндс отметил, что Украина и страны Запада будут сломлены, в то время как Россия только выиграет от сложившейся ситуации.

«Зима приносит нелегкий выбор Украине. Ее силы утомлены тяжелыми боями, с чисто военной точки зрения оперативная пауза имеет смысл. Но с политической и дипломатической точки зрения ожидание может быть более рискованным», — говорится в материале.

Кроме того, Брэндс считает, что президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем, что даже видимость зимнего тупика может усилить двойственное отношение Запада.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают возможность объявления рождественского или новогоднего перемирия на Украине.

9 декабря президент РФ Владимир Путин отмечал, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Президент пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий.

17 ноября замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев отметил, что власти Украины настроены на дальнейшую эскалацию конфликта, а не на переговоры с Россией.

Москва не раз заявляла о готовности к диалогу с Киевом. При этом еще в начале октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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