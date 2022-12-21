Foreign Affairs призвало Запад подготовить план решения конфликта на Украине с учетом интересов РФ

Западные страны должны подготовить политический план по урегулированию украинского кризиса, в котором обязательно будут учитываться интересы России. Такое мнение 21 декабря выразил автор статьи в американском журнале Foreign Affairs.

Как считает журналист, США и европейским союзникам следует самим проявить инициативу и пойти навстречу России, поскольку «изматывающий конфликт» нанесет непоправимый вред не только Украине, но и западным странам.

«Другими словами, Запад должен сформулировать основную политическую концепцию, которая устранит желание Украины и ее самых верных сторонников разгромить или нейтрализовать Россию», — отмечается в публикации.

Кроме того, нынешний подход Запада по затягиванию конфликта является очень рискованным, пишет автор, так как он сильно вредит самим украинцам. Это связано с тем, что Киев, который сейчас поддерживает свою жизнедеятельность исключительно за счет миллиардов США и Европы, в дальнейшем будет только увеличивать свои финансовые затраты на боевые действия.

Таким образом, журналист приходит к выводу, что для достижения мира Западу необходимо предоставить Москве гарантии безопасности с учетом соблюдения суверенитета и целостности России.

21 декабря спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер указал, что западные страны совершили ошибку, пытаясь превратить Украину в военную базу, направленную против России. Кёвер уточнил, что принятие Западом антироссийских санкционных мер указывает на попытки как можно больше отделить Россию от Европы как с экономической, так и с политической точки зрения.

Днем ранее обозреватель Мехмет Барлас в статье для издания Sabah написал, что Украина проиграла, выбрав Запад и противостояние с Россией. Журналист указал, что Запад стал вливать в Украину деньги и оружие, однако теперь у украинского народа нет ни электричества, ни воды, ни отопления. По его мнению, ключевой ошибкой украинцев стало избрание Владимира Зеленского на пост президента страны.

До этого, 17 декабря, экс-полковник армии США Ричард Блэк высказал мнение, что Украина проигрывает конфликт с Россией, так как пополнять потери в живой силе и оружии нечем и неоткуда. По его словам, США должны подтолкнуть Киев и Москву к проведению мирных переговоров.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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