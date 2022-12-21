В Венгрии назвали ошибкой попытку Запада сделать из Киева военную базу

Западные страны совершили ошибку, пытаясь превратить Украину в военную базу. Об этом заявил 21 декабря спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер в эфире радиостанции InfoRadio.

«Западный мир допустил стратегическую ошибку, пытаясь не только вывести Украину из сферы интересов России, но и превратить ее в густонаселенную военную базу, направленную против России», — сказал он.

Кёвер уточнил, что принятие Западом антироссийских санкционных мер указывают на попытки как можно больше отделить Россию от Европы как с экономической, таки политической точки зрения.

Он отметил, что инициативы по санкциям против России изначально исходили не от европейских стран, однако по каким-то причинам «европейская политическая элита стала их горячим сторонником».

Спикер парламента Венгрии добавил, что Будапешт выступает за суверенитет Украины, заявив, что Киеву должен быть «возвращен суверенитет в пределах согласованных на международном уровне границ, включая границы Крымского полуострова».

Ранее, 18 декабря, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия всегда поддерживала прагматичные отношения с Россией и вела с ней откровенный диалог. Между тем он отметил, что Будапешт осуждает спецоперацию Москвы на Украине.

По его словам, военные действия «наносят большой ущерб» и «создают много трудностей» для Европы, в равной степени как и антироссийские санкции.

При этом до этого, 7 декабря, Венгрия выступила против очередного пакета санкций в отношении России. Кроме того, Будапешт не поддержал инициативу увеличить размер фонда ЕС, из которого финансируются поставки оружия Украине и другим странам.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

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