В Венгрии выступили за прагматичные отношения и диалог с Россией

Венгрия всегда поддерживала прагматичные отношения с Россией и вела с ней откровенный диалог. Как отметил 18 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, Будапешт будет сохранять деловые и политические контакты с Москвой и дальше.

Вместе с тем Сийярто еще раз заявил, что Венгрия осуждает российскую военную спецоперацию по защите Донбасса. Он указал, что поскольку венгерской стороне всегда удавалось поддерживать прагматичные отношения с Россией, сейчас это позволяет ей откровенно говорить то, что она думает о сложившейся ситуации.

По его словам, военные действия «наносят большой ущерб» и «создают много трудностей» для Европы, в равной степени как и антироссийские санкции.

«Поэтому лучшим решением было бы прекратить конфликт и начать переговоры, однако без диалога, без открытых каналов общения это невозможно», — подчеркнул он в выступлении на подкасте «Смелая правда о Венгрии».

Глава МИДа добавил, что Венгрия тем не менее продолжит пока покупать нефть и газ у России, заявив, что на это прямо указывают факты — безопасность снабжения Венгрии не может быть гарантирована без российских источников.

Ранее, 16 декабря, сообщалось, что Венгрия заморозила российские активы в своей стране на €870 млн. При этом в ноябре Будапешт доложил Брюсселю о блокировке всего €3 тыс. В публикации газеты Népszava со ссылкой на отчет Еврокомиссии отмечается, что значительные подсанкционные активы были обнаружены в Венгрии в ноябре именно в тот момент, когда обострилась борьба за фонды Евросоюза (ЕС).

Ранее, 7 декабря, Венгрия выступила против очередного пакета санкций в отношении России. Кроме того, Будапешт не поддержал инициативу увеличить размер фонда ЕС, из которого финансируются поставки оружия Украине и другим странам.

8 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что страна потеряла в этом году из-за санкций ЕС против России €10 млрд. Он выразил надежду на то, что экономике страны удастся компенсировать потерю €6 млрд, но оставшаяся часть «ляжет на бюджет тяжким бременем».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».