Венгрия выступила против девятого пакета санкций ЕС в отношении РФ

Венгрия в ходе встречи постоянных представителей стран Евросоюза (ЕС) в среду выступила против очередного пакета санкций в отношении России. Об этом сообщила в четверг, 8 декабря, газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов.

«Они создают проблемы, где только могут. Они становятся довольно предсказуемыми», — заявил газете высокопоставленный чиновник, знакомый с ходом встречи, имея ввиду представителей Венгрии.

Как пишет издание, Будапешт также высказался против предложения увеличить размер фонда ЕС, из которого финансируются поставки оружия Украине и другим странам.

Накануне Еврокомиссия (ЕК) официально представила девятый пакет санкций против России, куда вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Под санкции попали также предприятия оборонно-промышленного комплекса.

6 декабря сообщалось, что Венгрия воспользовалась правом вето и заблокировала пакет макрофинансовой помощи ЕС для Украины на €18 млрд, предложенный ЕК на 2023 год.

2 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине дорого обходится западным странам. По его словам, это связано не только с финансированием армии и восстановлением экономики страны, но и с необходимостью поддерживать функционирование украинского государства.

8 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна потеряла в этом году из-за санкций Евросоюза (ЕС) против России €10 млрд. Он выразил надежду на то, что экономике страны удастся компенсировать потерю €6 млрд, но оставшаяся часть «ляжет на бюджет тяжким бременем».

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных для Европы последствиях санкций. Так, 16 ноября глава Минфина Антон Силуанов отметил, что введенные в отношении РФ санкции могут привести к экономической рецессии в Европе.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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