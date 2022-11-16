Силуанов назвал антироссийские санкции причиной проблем в мировой экономике

Страны, которые обвиняют Россию, на самом деле понимают, что все проблемы мировой экономики сегодня — в тех санкциях, которые ими же были введены, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку.

Министр отметил, что на саммите G20, прошедшем на Бали, обсуждалась необходимость обеспечения доступа стран, занимающихся сельским хозяйством, к удобрениям.

«А удобрения это во много экспортный товар РФ. И западные страны, осознавая нехватку удобрений и заявляя об этом, в то же время не торопятся снимать те ограничения, которые есть в отношении российских предпринимателей, компаний, в том числе которые производят удобрения», — сказал Силуанов.

Однако, по его мнению, западные страны на данный момент уже осознали, что они вводили санкции, пытаясь навредить России, а получилось всё наоборот. В результате издержки несут экономики этих стран, а их население испытывает значительные трудности. Министр добавил также, что Россия обеспечивает себя в полном объеме всем необходимым, тем не менее санкции нужно снять как можно быстрее.

По словам Силуанова, в противном случае мировая экономика может оказаться в большой рецессии.

«Растет инфляция, снижаются темпы экономического роста, поэтому ограничения мешают более быстрой динамике», — подчеркнул министр финансов РФ.

Он выразил уверенность в том, что западные страны рано или поздно осознают необходимость отмены санкций.

Ранее, 14 ноября, лидер австрийской право-националистической оппозиционной партии FPÖ Герберт Кикль заявил, что необходимо немедленно отменить санкции против России и закончить экономическую войну, которую Запад во главе с Еврокомиссией (ЕК) и США ведет против Москвы.

До этого, 11 ноября, газета Politico сообщила, что власти США опасаются отмены некоторыми странами Европы введенных против России санкций. По словам двух высокопоставленных чиновников, такие опасения вызвали шквал телефонных звонков в американской администрации, где обсуждалось, как заставить европейских лидеров придерживаться намеченной Вашингтоном стратегии. В тот же день генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов оценил вероятность отказа ЕС от санкций в отношении России. Он отметил, что страны ЕС соблюдают антироссийские санкции в первую очередь из экономических соображений, хоть они и доставляют им серьезные неудобства.

10 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Евросоюз, вводя санкции против России, лишился своего благополучия благодаря собственной политической элите и многочисленной армии евробюрократов, действовавшей в интересах США.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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