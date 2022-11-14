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Оппозиция в Австрии призвала немедленно отменить санкции против России

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Фото: Global Look Press/VIE7143/Leopold Nekula
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Необходимо немедленно отменить санкции против России и закончить экономическую войну, которую Запад во главе с Еврокомиссией (ЕК) и США ведет против Москвы. Такое заявление сделал лидер австрийской право-националистической оппозиционной партии FPÖ Герберт Кикль в понедельник, 14 ноября.

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«Из-за вступления в эту экономическую войну в энергетическом секторе была значительно усилена волна инфляции. Миллионы людей в этой стране таким образом ведут сейчас борьбу за выживание», — сказал он в выступлении, которое транслировал телеканал OE24.at.

По словам политика, без санкций предприятия могли бы нормально работать дальше, однако сейчас вынуждены закрываться. Он считает, что основной задачей страны является выход из антироссийских санкций.

«Но вместо этого ведется игра в европейском концерте, делаются безответственные заявления со стороны Австрии о финансировании Украины, в настоящее время — о пакете в €18 млрд, который обсуждается и который имеет цель финансировать американский военный экспорт европейскими деньгами», — добавил он.

Он отметил, что «наибольшую в своей жизни прибыль» сегодня получают фармацевтические компании, энергокомпании и военная промышленность. Первые — на фоне якобы продолжающейся масштабной пандемии COVID-19, вторые — на фоне экономической войны с РФ, третья — так как подогревает украинский конфликт.

«Республика Австрия, напротив, всё глубже уходит в минус, долги и еще раз долги», — подчеркнул Кикль, назвав политику государства безответственной.

Ранее, 11 ноября, газета Politico сообщила, что власти США опасаются отмены некоторыми странами Европы введенных против России санкций. По словам двух высокопоставленных чиновников, такие опасения вызвали шквал телефонных звонков в американской администрации, где обсуждалось, как заставить европейских лидеров придерживаться намеченной Вашингтоном стратегии.

3 ноября бизнес-сообщество, объединяющее 8896 компаний в Австрии, выступило за отмену антироссийских санкций и запуск газопровода «Северный поток», чтобы «предотвратить угрозы разрушения экономики и процветания».

До этого, 20 октября, сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что развязывание агрессивной санкционной войны против Москвы стало экономической ошибкой Берлина. Он обвинил правительство ФРГ в намеренном сокращении поставок энергоносителей из РФ, так как ранее в этот день Шольц заявил, что стране удалось преодолеть зависимость от российского газа.

10 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Евросоюз лишился своего благополучия благодаря собственной политической элите и многочисленной армии евробюрократов, действовавшей в интересах США.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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