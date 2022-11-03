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Австрийский бизнес призвал как можно скорее отменить санкции против РФ

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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Бизнес-сообщество, объединяющее 8896 компаний в Австрии, выступило за отмену антироссийских санкций и запуск газопровода «Северный поток». Об этом 3 ноября сообщило «РИА Новости».

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Организация направила письмо австрийскому правительству и экономической палате страны с призывом «предотвратить угрозы разрушения экономики и процветания».

В письме также содержатся требования прекратить поставки оружия на Украину и поддержать Москву в ведении мирных переговоров с Киевом. Бизнес-сообщество подчеркнуло, что Австрия «должна немедленно вновь управляться и позиционировать себя как нейтральное государство, вести себя соответствующим образом и предлагать себя в качестве нейтральной территории для международных мирных переговоров».

Ранее, 28 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что ФРГ несет издержки от антироссийских санкций. Он также заявил, что в интересах Германии будет избавление от энергетической зависимости от России.

24 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что 20–30% местных жителей выступают против антироссийских санкций, а также против отправки вооружения на Украину. Он отметил, что в такой ситуации важно сохранять единство общества.

До этого, 20 октября, сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что развязывание агрессивной санкционной войны против Москвы стало экономической ошибкой Берлина. Он обвинил правительство ФРГ в намеренном сокращении поставок энергоносителей из РФ, так как ранее в этот день Шольц заявил, что стране удалось преодолеть зависимость от российского газа.

16 октября сопредседатель АдГ Алиса Вайдель назвала ФРГ главной проигравшей от конфликта на Украине стороной. Вайдель добавила, что необходимо в ближайшие сроки начать переговоры с Москвой и ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2».

Ранее, 8 октября, АдГ организовала митинг, в результате которого тысячи демонстрантов собрались в Берлине перед бундестагом с требованием отменить санкции против России и вернуть российские нефть и газ. Некоторые протестующие пришли с плакатами с надписями «Я хочу российские газ и нефть», «Тот, кто молчит сегодня, замерзнет завтра» и призывами к отставке правительства.

В апреле российский лидер Владимир Путин сказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже нанес удар по Западу. Везде растут цены и инфляция зашкаливает.

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