Еврокомиссия анонсировала девятый пакет санкций против РФ

Еврокомиссия (ЕК) официально представила девятый пакет санкций против России, куда вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Документ опубликован на сайте ЕК 7 декабря.

«Этот пакет дополняет полный запрет ЕС на импорт российской морской нефти, вступивший в силу на этой неделе. А также ограничение мировых цен на нефть, согласованное между G7», — говорится в сообщении.

Под санкции попали, в частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса. Также экспортные ограничения вводятся в отношении товаров двойного назначения, что включает в себя ключевые химические вещества, нервно-паралитические вещества, электронику и IT-компоненты, которые могут быть использованы Россией.

«Мы закроем доступ России ко всякого рода дронам и беспилотным летательным аппаратам. Мы предлагаем запретить прямой экспорт двигателей для дронов в Россию и экспорт в любые третьи страны», — отмечается в документе.

В вопросе санкций в отношении четырех российских телеканалов указывается, что помимо отключения эфиров будут также ограничены «все другие платформы распространения».

Запрет также введен на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность в России.

Ранее 7 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Россия продолжает анализировать ситуацию и положение дел после введения Евросоюзом (ЕС) потолка цен на нефть из РФ, чтобы дать соответствующий ответ.

По его словам, после того как будут приняты окончательные решения, они будут сформулированы документально.

В этот же день «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Москва разработала три варианта ответных мер при введении потолка цен на российскую нефть странами G7 и ЕС. В настоящее время, отметила газета, проект указа президента РФ обсуждают с его администрацией и правительством.

Согласно информации издания, первый вариант предусматривает ввод полного запрета на продажу нефти странам, которые поддержат ограничение, даже через посредников. Второй вариант предполагает запрет экспорта по контрактам, куда включено условие потолка цен независимо от страны-получателя. В качестве третьего варианта власти рассматривают введение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. При увеличении дисконта продажа будет запрещена.

6 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия после введения потолка цен начнет использовать новые механизмы страхования поставок. Он также выразил уверенность, что, несмотря на ограничения, российское сырье будет востребовано на мировом рынке.

С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз, а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

6 октября ЕС принял восьмой пакет антироссийских санкций. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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