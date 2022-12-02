ЕС достиг соглашения о введении потолка цен на российскую нефть в $60

Европейский союз достиг соглашения по установлению потолка цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Как ожидается, механизм заработает уже 5 декабря. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщило в Twitter чешское председательство в Совете ЕС.

«Цена выше, чем там, где Россия уже продает большую часть своей нефти. Это связано с тем, что одной из основных целей этой меры является сохранение потока российской нефти на мировые рынки. Но это менее щедро, чем предыдущее предложение, после давления со стороны Польши и стран Балтии», — отмечает агентство Bloomberg со ссылкой на польского дипломата.

Напомним, ранее ЕС хотел ввести потолок на уровне $75 за баррель, но Польша и страны Балтии настаивали на цене в $30 за баррель. В итоге сошлись на $60.

В агентстве также добавили, что странам удалось согласовать ряд дополнительных условий, в том числе и механизм, позволяющий пересматривать цену каждые два месяца. Также планируется сделать так, чтобы при любом сбросе предела он оставался не менее 5% ниже среднерыночных ставок.

До этого, 29 ноября, обозреватель журнала The National Interest Мэтью Мэй заявил, что введение потолка цен на российскую нефть может обернуться для Запада негативными последствиями, а также сменить расклад сил в экономическом противостоянии с Москвой. Кроме того, такая инициатива приведет к экономической многополярности, которая невыгодна США, отметил он.

27 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что позиция РФ — не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

Еще 12 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

В сентябре главы министерств финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также было заявлено о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы Москвы и снизить цены на энергоносители во всем мире.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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