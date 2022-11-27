В Кремле напомнили об отказе РФ поставлять нефть в установившие потолок цен страны

Позицией РФ является не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы. Об этом в воскресенье, 27 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что об этом говорил президент РФ Владимир Путин.

«Смотрите, пока мы исходим с вами из заявления президента Путина о том, что с такими странами мы торговать нефтью и нефтепродуктами не будем, и газом не будем. Поэтому пока позиция такая», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, в России смотрят на те цифры, которые озвучиваются, и есть много нюансов, которые нужно просчитать.

«Имея основную, так сказать, линию, установленную президентом, все-таки можно выразить уверенность, что в любом случае никто себе стрелять в ногу у нас в стране не будет. Мы уже научились быть разумными и руководствоваться исключительно собственными интересами», — заключил официальный представитель Кремля.

24 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переговоры стран ЕС о введении предложенного «Большой семеркой» (G7) ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Представители государств разошлись во мнениях. Как написало агентство, Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

Как сообщил глава минпромторга председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела, министры энергетики стран возобновят переговоры об ограничении цен на российский газ 13 декабря.

12 октября Путин заявил, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Президент добавил также, что нет гарантий того, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

В сентябре главы министерств финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также было заявлено о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы Москвы и снизить цены на энергоносители во всем мире.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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