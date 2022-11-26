В Чехии подтвердили обсуждение потолка цен на газ 13 декабря

Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) возобновят переговоры об ограничении цен на российский газ 13 декабря. Об этом 25 ноября сообщил глава минпромторга председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела.

«Я только что прилетел из Брюсселя, где провел два важных заседания Совмина ЕС по энергетике. Одновременно нам удалось окончательно договориться о дате следующего внеочередного заседания нашего Совета, на котором мы должны обсудить предложения по ограничению цен на газ. Снова встретимся с коллегами 13 декабря», — написал он в своем Twitter.

Ранее в этот день издание Postimees сообщило, что министры энергетики стран ЕС проводили встречу по данному вопросу, однако посчитали неэффективными предложенные меры. При этом представители Польши и Испании даже сочли предложенный план шуткой.

Накануне, 24 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переговоры стран ЕС о введении предложенного «большой семеркой» (G7) ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Представители государств разошлись во мнениях. Как написало агентство, Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

Как предположил в этот же день руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард в беседе с «Известиями», есть разные сценарии развития событий в ситуации с потолком цен на российскую нефть, введение которого обсуждается странами ЕС. В одном из возможных сценариев Россия может полностью отказаться от поставок по европейскому направлению из-за введенных ограничений.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти Евросоюза ведут «непонятные обсуждения по потолку, называют малообъяснимые цифры». При этом он уточнил, что пока сложно оценить влияние на энергетический рынок возможного решения ЕС.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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