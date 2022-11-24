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Польша и Прибалтика сочли слишком щедрым потолок цен на нефть из РФ в $65

Bloomberg: Польша и Прибалтика посчитали потолок цен на нефть в $65 слишком щедрым для РФ
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Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Польша и страны Прибалтики отказались согласовывать потолок цен на российскую нефть в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы. Об этом 23 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Исполнительный орган ЕС предложил уровень в $65 за баррель, который Польша и страны Балтии отвергли как слишком щедрый по отношению к Москве», — говорится в материале.

При этом несколько стран, в том числе Греция, назвали $70 верхней границей диапазона цен на нефть из РФ. В итоге переговоры между странами Евросоюза (ЕС), прошедшие в эту среду, зашли в тупик.

Дополнительные переговоры состоятся в четверг. Также на сегодня запланировано обсуждение мер по сдерживанию цен на природный газ.

Накануне в Польше высказались против верхнего предела цен на природный газ на уровне €275 за 1 МВт·ч (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м по текущему курсу), предложенного Еврокомиссией (ЕК). Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий назвал эту цену слишком высокой и заявил, что оптимальным в кризисных условиях было бы удержать цену на приемлемом уровне.

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Тогда же в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент России Владимир Путин в ответ пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в страны, которые введут такие меры. В Москве также заявляли, что будут вести переговоры лишь с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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