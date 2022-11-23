В Польше остались недовольны предлагаемым ЕС потолком цен на газ

В Польше считают предлагаемую Евросоюзом (ЕС) максимальную цену на газ слишком высокой. Об этом заявил в среду, 23 ноября, премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, комментируя верхний предел цен на природный газ, предложенный Европейской комиссией (ЕК).

Ранее ЕК предложила установить верхний предел цен на природный газ на уровне €275 за 1 МВт·ч (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м по текущему курсу).

«Это предложение действительно является предложением максимальной цены газа, но на очень высоком уровне», — сказал Моравецкий.

Он отметил, что решение повысить планку и сказать, что цена не вырастет, не самое разумное. По его словам, оптимальным в кризисных условиях было бы удержать цену на приемлемом уровне. При этом политик напомнил, что Польша стала одной из первых стран, кто выступил за европейское регулирование цен на газ.

«Но сегодня у меня смешанные чувства насчет последнего предложения», — добавил польский премьер.

Потолок цен на российский газ, предложенный Еврокомиссией, не устраивает и другие страны Европы и, скорее всего, не будет принят, написала в среду газета Financial Times. В частности, старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Симона Тальяпетра указала, что «это предложение, которое никому не принесет ничего полезного даже при экстремальном сценарии, наблюдавшемся в августе».

В свою очередь, европейская биржа ICE также выступила против любых попыток установления потолка цен на российские энергоносители, отметив, что данное решение приведет к дестабилизации рынка, подчеркивается в материале.

Ранее, 9 ноября, сообщалось, что Еврокомиссия уведомила делегатов стран ЕС, что создать лимит цен на газ, который бы не вызвал проблем с долгосрочными контрактами и безопасностью поставок, невозможно. Как пояснила позднее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, предлагаемый верхний предел цены определен на месяц вперед по TTF, выше этой цены сделки проходить не смогут.

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире. Президент России Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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