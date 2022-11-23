СМИ указывают на недовольство стран ЕС условиями ограничений цен на газ

Потолок цен на российский газ, предложенный Еврокомиссией, не устраивает страны Европы и, скорее всего, не будет принят, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что предлагаемый ЕК потолок цены на российский газ на уровне €275 за МВт·ч (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м по текущему курсу) не вызвал поддержки среди европейских дипломатов. Один из них в беседе с изданием указал на то, что предел цен, превышающий €250 за МВт·ч, — это «просто еще один способ убить ограничение».

«Это шутка. <...> Это предложение, которое никому не принесет ничего полезного даже при экстремальном сценарии, наблюдавшемся в августе. Это не ограничение», — отметила старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Симона Тальяпетра.

В свою очередь, европейская биржа ICE выступила против любых попыток установления потолка цен на российские энергоносители, подчеркнув, что данное решение приведет к дестабилизации рынка.

Ранее 23 ноября ЕК предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт·ч. Как сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, данное решение «не является панацеей», однако создает мощный инструмент регулирования.

Ранее, 9 ноября, министр финансов Чехии Збынек Станюра заявил, что страны Евросоюза (ЕС) будут усиливать давление на Германию, чтобы добиться от нее согласия на введение потолка цен на газ. По его словам, ФРГ больше остальных стран ЕС выступает против введения потолка цен на голубое топливо.

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент России Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы таким образом диктовать свои условия, напомнив, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».

Ряд стран ЕС столкнулся с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Однако введенные ограничения уже привели к серьезным последствиям для всей мировой экономики.

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