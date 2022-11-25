СМИ узнали о разногласиях в странах ЕС по потолку цен на газ и нефть из РФ

Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) вновь не смогли договориться о введении ограничений цен на газ и нефть из России. Об этом 25 ноября сообщило эстонское издание Postimees.

Отмечается, что накануне представители ЕС снова проводили встречу по данному вопросу, однако посчитали неэффективными предложенные меры. Более того, отмечает СМИ, представители Польши и Испании даже сочли предложенный план шуткой.

По словам министра промышленности Чехии Йозефа Сикела, новое обсуждение данной темы запланировано на 13 декабря. Собрание представителей всех стран ЕС состоится, как только наметится какой-то прогресс и достижение консенсуса между ними.

25 ноября эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елена Зотова рассказала «Известиям», что страны Евросоюза целенаправленно затягивают переговоры по введению потолка цен на нефть из России. По ее словам, споры идут вокруг диапазона $30–75 за баррель и при таком разбросе компромисс найден не будет. Возможно, что цена будет всё-таки обозначена до 5 декабря под давлением США, а пока страны Европы выигрывают время и продолжают закупаться российским сырьем впрок, заключила она.

Днем ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переговоры стран ЕС о введении предложенного «большой семеркой» (G7) ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Представители государств разошлись во мнениях. Как написало агентство, Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

На следующий день, 24 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки европейских стран установить потолок цен на российские энергоносители создают опасный прецедент, который грозит ударом по рынку энергетики и мировой торговли в целом.

В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. 7 сентября президент РФ Владимир Путин предупредил, что в случае установления ограничения стоимости российских энергоресурсов Западу грозит полная остановка поставок из России.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».