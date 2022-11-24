Эксперт объяснила затягивание переговоров в ЕС о потолке цен на нефть из РФ

Страны Евросоюза (ЕС) целенаправленно затягивают переговоры по введению потолка цен на нефть из России, предположила эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елена Зотова. Об этом она рассказала «Известиям» 24 ноября.

«Споры идут вокруг диапазона $30–75 за баррель — понятно, что при таком разбросе компромисс найден не будет. Возможно, цена будет всё-таки обозначена до 5 декабря под давлением США, но пока окончательных договоренностей нет, страны Европы выигрывают время и продолжают закупаться российским сырьем впрок», — отметила она.

Как объяснила эксперт, Греция и Мальта настаивают на цене выше $70 за баррель, потому что они не хотят отказываться от России как от надежного поставщика энергоносителей. Если предельный уровень будет установлен на рыночном уровне — $70–75 за баррель, то есть шанс договориться с российской стороной о дальнейших закупках, добавила она.

В то же время Польша и страны Балтии, напротив, выступают за установление крайне низкой цены на нефть из РФ, тем самым фактически блокируя возможность дальнейшего сотрудничества с Россией. Здесь свои интересы пытается пролоббировать польская Orlen, которая рассчитывает стать доминирующим поставщиком нефти и продуктов в Германию, уточнила Зотова.

«Orlen планирует заместить российские объемы дорогой саудовской нефтью. Между тем польская компания всё же отправила заявку «Транснефти» на продление договора по прокачке нефти на 2023 год. Мы видим, что Варшава готовится к разным вариантам развития событий», — заключила эксперт.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переговоры стран ЕС о введении предложенного «большой семеркой» (G7) ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Представители государств разошлись во мнениях. Как написало агентство, Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

На следующий день, 24 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки европейских стран установить потолок цен на российские энергоносители создают опасный прецедент, который грозит ударом по рынку энергетики и мировой торговли в целом.

В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. 7 сентября президент РФ Владимир Путин предупредил, что в случае установления ограничения стоимости российских энергоресурсов Западу грозит полная остановка поставок из России.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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