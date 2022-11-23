СМИ узнали о тупике в переговорах ЕС по потолку цен на нефть из России

Переговоры стран Евросоюза (ЕС) о введении предложенного «большой семеркой» ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик. Об этом в среду, 23 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что мнения правительств европейских стран расходятся относительно того, как разработать план по введению потолка цен. В частности, некоторые участники ЕС отвергли предложенный потолок в $65 за баррель, поскольку посчитали его слишком щедрым по отношению к Москве.

Соответствующую позицию заняли Польша и страны Балтии. Тогда как, например, Швеция и Мальта сочли приемлемым, чтобы цена на российское топливо опускалась ниже $70 за баррель.

По этому вопросу планируется провести дополнительные переговоры в ночь на четверг.

Совещание министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе состоится 24 ноября.

Как сообщил 23 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, Венгрия намерена выступить за освобождение страны от предельных цен на газ и нефть. Правительство страны считает, что подобное предложение Еврокомиссии не выгодно не только Венгрии, но и другим странам ЕС, поскольку приведет к еще большему повышению цен на энергоносители.

По данным Bloomberg, Евросоюз (ЕС) и G7 обсуждают установление потолка цен на российскую нефть на ровне $65–70 за баррель.

При этом обозреватель немецкой газеты Die Welt Тобиас Кайзер выразил мнение, что планы установить потолок цен на российский газ в ЕС — политический шаг, необходимый, чтобы ослабить растущие разногласия в блоке. Он посчитал, что власти ЕС вынуждены отвечать на требования как государств, которые хотят установить потолок цен, так и стран, выступающих против этого.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.