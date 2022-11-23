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В Германии озвучили истинную причину планов ЕС ввести потолок цен на российсий газ

Обозреватель Die Welt: ЕС хочет установить потолок цен на газ в угоду политикам стран-участниц
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Планы установить потолок цен на российский газ в Евросоюзе (ЕС) — политический шаг, необходимый, чтобы ослабить растущие разногласия в блоке. Такое мнение в среду, 23 ноября, высказал обозреватель немецкой газеты Die Welt Тобиас Кайзер.

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По мнению журналиста, власти ЕС вынуждены отвечать на требования как государств, которые требуют установить потолок цен, так и стран, выступающих против этого.

«Тон в споре о потолке цен на газ становится всё острее, а требования о нем, особенно со стороны стран Южной Европы, звучат всё громче. Совсем недавно Бельгия, Греция, Италия и Польша пригрозили заблокировать другие решения по газовому рынку на встрече министров энергетики. Острый на язык дипломат окрестил группу фанатической четверкой», — отметил Кайзер.

При этом Еврокомиссия (ЕК), как считает Кайзер, опасается подобных мер, так как они могут сделать ЕС невыгодным покупателем топлива, а жители стран Евросоюза прекратят экономить газ.

«В начале ноября Урсула фон дер Ляйен отреагировала на всё более резкие заявления и пообещала своему руководству законодательное предложение о потолке цен на газ. Однако то, что сейчас представила министр энергетики Кадри Симсон, — в лучшем случае псевдопотолок цен на газ: это аварийный тормоз газового рынка, который должен срабатывать только в исключительных случаях», — подчеркнул автор статьи.

Как считает кайзер, на то, что европейские власти пошли на такой шаг сугубо в политических целях, указывает множество условий, которые должны быть соблюдены для активации ограничения цен.

«Это типичное предложение ЕС, которое Комиссия может использовать, чтобы угодить всем государствам-членам: сторонники фактического ограничения цен на газ могут объявить дома, что они оказали сильное давление и что Брюссель наконец удовлетворил их требования. А страны-члены, такие как Германия, на данный момент предотвратили бы фактическое ограничение цен на газ», — объяснил он.

23 ноября цена газа в Европе в ходе торгов поднялась выше $1400 за 1 тыс. куб. м.

Ранее в этот день Financial Times написала, что потолок цен на российский газ, предложенный ЕК, не устраивает страны Европы и, скорее всего, не будет принят. Отмечается, что предлагаемый ЕК потолок цены на российский газ не вызвал поддержки среди европейских дипломатов. Один из них в беседе с изданием указал на то, что предел цен, превышающий €250 за 1 МВт•ч, — это «просто еще один способ убить ограничение».

В свою очередь, европейская биржа ICE выступила против любых попыток установления потолка цен на российские энергоносители, подчеркнув, что данное решение приведет к дестабилизации рынка.

Накануне ЕК предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт•ч. Как сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, данное решение «не является панацеей», однако создает мощный инструмент регулирования.

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент России Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы таким образом диктовать свои условия. Президент напомнил, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».

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