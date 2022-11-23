Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и Пашинян начали двустороннюю встречу в Ереване
Мир
На Украине предложили наказывать за публикацию данных о повреждениях инфраструктуры
Мир
Токаев выступил за совместный поиск путей урегулирования конфликта на Украине
Мир
Politico узнала о тревоге властей США из-за полетов китайских дронов над Вашингтоном
Мир
Песков оценил роль ОДКБ в урегулировании конфликта Баку и Еревана
Мир
Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине
Мир
Пашинян отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ
Мир
Песков призвал не слушать негативно высказывающихся о Казахстане политологов
Спорт
Сборная Испании обыграла Коста-Рику со счетом 7:0 на ЧМ-2022
Мир
Кличко сообщил об отсутствии воды и света у 80% жителей Киева
Мир
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Спорт
Сборная Японии выиграла в матче с Германией на ЧМ-2022
Сюжет:

В Венгрии выступили против введения потолка цен на российскую нефть

В МИД Венгрии заявили, что будут добиваться исключения из ограничений цены на газ и нефть
0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Венгрия намерена выступить за освобождение страны от предельных цен на газ и нефть. Об этом в среду, 23 ноября, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Пределовой подход: каким будет потолок цен на российскую нефть
Эксперты не видят оснований для резкого сокращения присутствия РФ на мировом энергетическом рынке

«Сегодня обсуждаем с самыми важными игроками энергетической отрасли Венгрии позицию, которая будет представлена завтра в Брюсселе. Все могут быть уверены, что завтра мы не внесем вклад в любые меры, которые поставили бы под угрозу безопасность поставок Венгрии», — написал он в своем аккаунте в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Также Сийярто подчеркнул, что предложения Еврокомиссии (ЕК) не решают вопросы кризиса, а лишь приводят к усугублению ситуации. Он уточнил, что инициативы Брюсселя ведут к дальнейшему росту цен на нефть и природный газ, поскольку при на европейском рынке будет меньше этих энергоносителей.

Такое заявление министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии сделал в преддверии совещания министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе, которое состоится завтра, 24 ноября.

Ранее в этот день руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард заявил в беседе с «Известиями», что предложение ЕК о введении потолка цен на газ является прямым желанием охладить ажиотажный спрос покупателей в ЕС во время экономических и геополитических потрясений как в Европе, так и в мире. Он добавил, что потолок цен на покупку в размере €275 за 1 МВт·ч приблизительно равен $2800–3000 за тыс. куб. м, что является очень далекой «красной линией» от текущих $1350 за тыс. куб. м.

Кроме того, 23 ноября газета Financial Times написала, что потолок цен на российский газ, предложенный ЕК, не устраивает страны Европы и, скорее всего, не будет принят. В свою очередь, европейская биржа ICE выступила против любых попыток установления потолка цен на российские энергоносители, подчеркнув, что данное решение приведет к дестабилизации рынка.

До этого, 7 сентября, президент России Владимир Путин пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны в случае введения ограничения цен на энергоносители из РФ.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022