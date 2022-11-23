В Венгрии выступили против введения потолка цен на российскую нефть

Венгрия намерена выступить за освобождение страны от предельных цен на газ и нефть. Об этом в среду, 23 ноября, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Сегодня обсуждаем с самыми важными игроками энергетической отрасли Венгрии позицию, которая будет представлена завтра в Брюсселе. Все могут быть уверены, что завтра мы не внесем вклад в любые меры, которые поставили бы под угрозу безопасность поставок Венгрии», — написал он в своем аккаунте в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Также Сийярто подчеркнул, что предложения Еврокомиссии (ЕК) не решают вопросы кризиса, а лишь приводят к усугублению ситуации. Он уточнил, что инициативы Брюсселя ведут к дальнейшему росту цен на нефть и природный газ, поскольку при на европейском рынке будет меньше этих энергоносителей.

Такое заявление министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии сделал в преддверии совещания министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе, которое состоится завтра, 24 ноября.

Ранее в этот день руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард заявил в беседе с «Известиями», что предложение ЕК о введении потолка цен на газ является прямым желанием охладить ажиотажный спрос покупателей в ЕС во время экономических и геополитических потрясений как в Европе, так и в мире. Он добавил, что потолок цен на покупку в размере €275 за 1 МВт·ч приблизительно равен $2800–3000 за тыс. куб. м, что является очень далекой «красной линией» от текущих $1350 за тыс. куб. м.

Кроме того, 23 ноября газета Financial Times написала, что потолок цен на российский газ, предложенный ЕК, не устраивает страны Европы и, скорее всего, не будет принят. В свою очередь, европейская биржа ICE выступила против любых попыток установления потолка цен на российские энергоносители, подчеркнув, что данное решение приведет к дестабилизации рынка.

До этого, 7 сентября, президент России Владимир Путин пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны в случае введения ограничения цен на энергоносители из РФ.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.