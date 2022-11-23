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Эксперт оценил предложение ЕК ограничить цену на газ на отметке €275 за 1 МВт·ч

Эксперт оценил предложение ЕК ограничить цену на газ на отметке €275 за 1 МВт·ч
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Предложение Еврокомиссии (ЕК) о введение потолка цен на газ является прямым желанием охладить ажиотажный спрос покупателей в ЕС во время экономических и геополитических потрясений как в Европе, так и в мире. Об этом в беседе с «Известиями» заявил руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард.

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По его словам, результатом введения такого механизма станет отсечение всех европейских покупателей от рынка на время его перегрева.

«Как ожидается, с одной стороны, это снизит давление покупателей на цену в период максимальной неопределенности. С другой стороны, в рамках высоко установленной «красной линии» не помешает осуществлять рыночное ценообразование на газовом рынке», — пояснил эксперт.

Он отметил, что потолок цен на покупку в размере €275 за 1 МВт·ч приблизительно равен $2800–3000 за тыс. куб. м, что является очень далекой «красной линией» от текущих $1350 за тыс. куб. м.

«Даже если цена на газ удвоится от текущих значений, данный механизм не окажет какого-либо влияния на рынок», — заключил он.

Ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт·ч ЕК предложила накануне.

Как пояснила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, механизм коррекции рынка будет запускаться автоматически при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает определенный уровень, то есть €27, в течение двух недель. А второе — если спред между ценой TTF и глобальной ценой сжиженного природного газа (СПГ) составляет €58 или больше в течение 10 торговых дней.

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент РФ Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы таким образом диктовать свои условия, напомнив, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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