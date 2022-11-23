Эксперт оценил предложение ЕК ограничить цену на газ на отметке €275 за 1 МВт·ч

Предложение Еврокомиссии (ЕК) о введение потолка цен на газ является прямым желанием охладить ажиотажный спрос покупателей в ЕС во время экономических и геополитических потрясений как в Европе, так и в мире. Об этом в беседе с «Известиями» заявил руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард.

По его словам, результатом введения такого механизма станет отсечение всех европейских покупателей от рынка на время его перегрева.

«Как ожидается, с одной стороны, это снизит давление покупателей на цену в период максимальной неопределенности. С другой стороны, в рамках высоко установленной «красной линии» не помешает осуществлять рыночное ценообразование на газовом рынке», — пояснил эксперт.

Он отметил, что потолок цен на покупку в размере €275 за 1 МВт·ч приблизительно равен $2800–3000 за тыс. куб. м, что является очень далекой «красной линией» от текущих $1350 за тыс. куб. м.

«Даже если цена на газ удвоится от текущих значений, данный механизм не окажет какого-либо влияния на рынок», — заключил он.

Ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт·ч ЕК предложила накануне.

Как пояснила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, механизм коррекции рынка будет запускаться автоматически при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает определенный уровень, то есть €27, в течение двух недель. А второе — если спред между ценой TTF и глобальной ценой сжиженного природного газа (СПГ) составляет €58 или больше в течение 10 торговых дней.

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент РФ Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы таким образом диктовать свои условия, напомнив, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.