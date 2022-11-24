Эксперт рассмотрел сценарии развития событий при ограничении цен на нефть из РФ

Существуют разные сценарии развития событий в ситуации с потолком цен на российскую нефть, введение которого обсуждается странами Евросоюза (ЕС). Об этом 24 ноября рассказал «Известиям» руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард и рассмотрел два возможных варианта.

Эксперт напомнил, что, по сообщению Bloomberg, в настоящее время зарубежными государствами рассматривается введение ограничения стоимости на уровне $65–70 за баррель.

В одном из возможных сценариев Россия может полностью отказаться от поставок по европейскому направлению из-за введенных ограничений, считает аналитик.

«Встает вопрос торговых партнеров для сбыта нефти. Выбор небольшой: Китай и Индия, которые ранее заявляли о том, что не поддерживают данную инициативу ЕС. Ограниченное количество потенциальных партнеров вполне закономерно может привести к тому, что они запросят еще больший дисконт», — объяснил он, уточнив, что сейчас скидки составляют примерно 25%.

По его словам, даже с учетом переориентации физически весь выпавший объем поставок направить по новым каналам не удастся, что в результате скажется на нефтяной отрасли и на бюджетных поступлениях.

Второй вариант — принятие ценового диапазона, который обсуждают страны ЕС.

«Для России он (ценовой диапазон. — Ред.) вполне приемлем: с одной стороны, торговое эмбарго есть, с другой — предложенные значения комфортны для продолжения сотрудничества. Получается, что данное решение носит скорее политический характер, нежели экономический: ни ЕС, ни России от торгового взаимодействия по данному направлению сейчас отказываться крайне невыгодно», — отметил Мейнхард.

Аналитик напомнил, что базовый прогноз от Минэкономразвития закладывает стоимость барреля нефти марки Urals $71,5 за баррель в 2023 году, $66 за баррель — в 2024 году, $62 за баррель — в 2025 году.

«Консервативный вариант развития событий предусматривает еще более низкие возможные цены. То есть в диапазон Евросоюза вполне укладывается», —подчеркнул эксперт.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переговоры стран ЕС о введении предложенного «большой семеркой» (G7) ограничения стоимости нефти из РФ зашли в тупик. Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель. В то время как Греция и еще несколько стран, наоборот, назвали $70 верхней границей диапазона стоимости российского энергоресурса.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти Евросоюза ведут «непонятные обсуждения по потолку, называют малообъяснимые цифры». При этом, он уточнил, что пока сложно оценить влияние на энергетический рынок возможного решения ЕС.

В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. 7 сентября президент РФ Владимир Путин предупредил, что в случае установления ограничения стоимости российских энергоресурсов Западу грозит полная остановка поставок из России.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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