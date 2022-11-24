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В Кремле оценили влияние потолка цен на энергоресурсы из РФ на мировой рынок

Песков: влияние потолка цен на газ и нефть из РФ на мировой рынок пока сложно оценить
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Влияние на мировой рынок потолка цен на российские энергоресурсы пока сложно оценить. Об этом в четверг, 24 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Там такие очень непонятные обсуждения у европейцев по этому потолку. Такое ощущение, что просто пытаются принять решение ради решения. Какое это будет иметь влияние на энергетический рынок, пока сложно предположить», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что власти Евросоюза принимают решение в энергетической сфере, не опираясь на реальные факты. Поэтому для принятия решения о дальнейших поставках энергоресурсов из РФ необходимо тщательно проанализировать ситуацию.

«Пока исходим из того, что не будем поставлять, но надо анализировать», — добавил представитель Кремля.

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В сентябре главы министерств финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также было заявлено о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы Москвы и снизить цены на энергоносители во всем мире.

Однако, по сообщениям зарубежных СМИ, в Евросоюзе нет единства по этому вопросу. Как сообщила 24 ноября газета Politico, согласовать уровень потолка цен не удается из-за позиции Польши.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Польша и страны Прибалтики отказались согласовывать потолок цен на российскую нефть в районе $65 за баррель. В Польше также высказались против верхнего предела цен на природный газ в €275 за 1 МВт·ч.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в страны, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы. В то же время глава государства добавил, что поставки из РФ будут полностью выполняться по контрактам, однако без ущерба для страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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