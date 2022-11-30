В США предрекли последствия для Запада из-за потолка цен на российскую нефть

Введение потолка цен на российскую нефть может обернуться для Запада негативными последствиями, а также сменить расклад сил в экономическом противостоянии с Москвой. Об этом в своей статье 29 ноября заявил обозреватель журнала The National Interest Мэтью Мэй.

«Несмотря на хитрую логику, план «Большой семерки» (стран G7. — Ред.) либо приведет к потрясениям на мировых энергетических рынках, либо окажет минимальное влияние на снижение доходов от продажи российского топлива», — считает обозреватель.

Мэй пояснил, что страны Европы до сих пор не могут договориться о финальной планке цен, которая бы устроила все государства. Кроме того, такая инициатива приведет к экономической многополярности, которая невыгодна США. Россия же в ответ на такие ограничения может ввести запрет на продажу нефти странам, поддержавшим «потолок цен». Осознание этих обстоятельств, утверждается в материале, мешает западным странам принять окончательное решение.

В случае неблагоприятного сценария, когда Запад введет «потолок» цен, а Россия ограничит экспорт, стоимость топлива марки Brent может увеличиться до $380 за баррель, что создаст «непосильные» условия для экономической войны с Москвой, резюмировал Мэй.

24 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переговоры стран Евросоюза (ЕС) о введении предложенного «Большой семеркой» (G7) ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Представители государств разошлись во мнениях. Как написало агентство, Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

Как сообщил глава минпромторга председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела, возобновятся переговоры 13 декабря.

12 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

27 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что позиция РФ — не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.