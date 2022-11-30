Реклама
Прямой эфир
Политика
Совфед одобрил закон о прожиточном минимуме в размере 14 375 рублей
Мир
Эстония получит от ЕС €21 млн за оказанную военную помощь Киеву
Мир
Нарышкин заявил о форсировании Польшей аннексии запада Украины
Мир
Президент Нигерии заявил о попадании в Африку использовавшегося на Украине оружия
Мир
МИД Литвы призвал НАТО помочь Украине защитить энергоинфраструктуру
Авто
Renault и Airbus разработают новые аккумуляторы для машин и самолетов
Пресс-релизы
Уикенд документальных фильмов в рамках проекта «Страна.DOC» пройдет в городах России
Новости компаний
ПСБ запустил сервис онлайн-кредитования на платформе «Сравни»
Экономика
Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года
Мир
Разведка Пентагона объявила о создании аналитическо-экспертной группы по КНР
Мир
Тайвань заявил о проблемах с поставками оружия от США
Спорт
Глава IBA предложил провести Международный день бокса на Кубе в 2023 году
Сюжет:

В США предрекли последствия для Запада из-за потолка цен на российскую нефть

TNI: экономическая война Запада против России может провалиться из-за введения потолка цен на нефть
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Введение потолка цен на российскую нефть может обернуться для Запада негативными последствиями, а также сменить расклад сил в экономическом противостоянии с Москвой. Об этом в своей статье 29 ноября заявил обозреватель журнала The National Interest Мэтью Мэй.

Прыжки до потолка: почему так трудно ограничить цены на нефть России
Достичь соглашения о предельных значениях оказалось непросто

«Несмотря на хитрую логику, план «Большой семерки» (стран G7. — Ред.) либо приведет к потрясениям на мировых энергетических рынках, либо окажет минимальное влияние на снижение доходов от продажи российского топлива», — считает обозреватель.

Мэй пояснил, что страны Европы до сих пор не могут договориться о финальной планке цен, которая бы устроила все государства. Кроме того, такая инициатива приведет к экономической многополярности, которая невыгодна США. Россия же в ответ на такие ограничения может ввести запрет на продажу нефти странам, поддержавшим «потолок цен». Осознание этих обстоятельств, утверждается в материале, мешает западным странам принять окончательное решение.

В случае неблагоприятного сценария, когда Запад введет «потолок» цен, а Россия ограничит экспорт, стоимость топлива марки Brent может увеличиться до $380 за баррель, что создаст «непосильные» условия для экономической войны с Москвой, резюмировал Мэй.

24 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переговоры стран Евросоюза (ЕС) о введении предложенного «Большой семеркой» (G7) ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Представители государств разошлись во мнениях. Как написало агентство, Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

Как сообщил глава минпромторга председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела, возобновятся переговоры 13 декабря.

12 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

27 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что позиция РФ — не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022