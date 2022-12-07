Песков рассказал о подготовке ответа РФ в связи с потолком цен на нефть

Россия продолжает анализировать ситуацию и положение дел после введения Евросоюзом (ЕС) потолка цен на нефть из РФ, чтобы дать соответствующий ответ. Об этом сообщил 7 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Продолжается анализ положения дел в этой области. Проходят соответствующая работа и согласования», — указал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

После того, как будут приняты окончательные решения, они будут сформулированы документально, добавил Песков.

Ранее в среду введение Западом потолка цен на нефть РФ в ходе телефонных переговоров обсудили российский лидер Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Аль Нахайян.

Тогда же «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Москва разработала три варианта ответных мер при введении потолка цен на российскую нефть странами G7 и ЕС. В настоящее время, отметила газета, проект указа президента РФ обсуждают с его администрацией и правительством.

Согласно информации издания, первый вариант предусматривает ввод полного запрета на продажу нефти странам, которые поддержат ограничение, даже через посредников. Второй вариант предполагает запрет экспорта по контрактам, куда включено условие потолка цен независимо от страны-получателя. В качестве третьего варианта власти рассматривают введение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. При увеличении дисконта продажа будет запрещена.

6 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия после введения потолка цен начнет использовать новые механизмы страхования поставок. Он также выразил уверенность, что, несмотря на ограничения, российское сырье будет востребовано на мировом рынке.

Еще в октябре Путин подчеркивал, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз, а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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