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Экономика
Новак назвал последствия введения потолка цен на российскую нефть
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Новак заявил о применении Россией новых механизмов при торговле нефтью

Новак заявил, что Россия применяет новые механизмы при торговле нефтью
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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Россия после введения нефтяных санкций начнет использовать новые механизмы страхования поставок. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

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«Настают более сложные условия. Тем не менее мы продолжаем продавать нефть и будем продавать. Тут, конечно, использованы новые инструменты, новые механизмы страхования, взаимодействия между компаниями, перевозки. Меняются и крупные игроки на рынке, такие как трейдеры», — сказал он.

По словам вице-премьера, в связи с новыми санкциями придется менять логистические цепочки. При этом он отметил, что, несмотря на новые западные ограничения, нефть РФ будет востребована на мировом рынке.

Между тем он допустил, что в сложившейся ситуации РФ может снизить добычу нефти, но незначительно. По его мнению, использование западными странами нерыночных методов повлечет за собой снижение инвестиций и дефицит энергоресурсов.

Ранее, 4 декабря, Новак заявил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен на российскую нефть.

Ввести потолок цен на нефть из России главы министерств финансов стран G7 договорились еще в сентябре. С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС), а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что решение установить потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель является несерьезным. Зеленский также добавил, что слабая позиция, которую занял Евросоюз, в конечном счете всё равно вынудит применить «более сильные инструменты» для воздействия на Россию.

Еще в октябре президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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