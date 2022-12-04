Новак рассказал о механизме запрета торговли при потолке цен на нефть

Россия намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен на российскую нефть, заявил 4 декабря вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструментов price cap (от англ. «потолок цен». — Ред.), независимо от того, какой уровень будет установлен, потому что такое вмешательство может только привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов, снижению инвестиций», — рассказал он.

Новак пояснил, что данный механизм будет касаться не только потолка цен на нефть, но и на другие продукты, торгующиеся на рынках как в России, так и за рубежом. Он также подчеркнул, что позиция РФ по вопросу предела цены на нефть остается неизменной.

«Этот инструмент нерыночный, неэфффективный, грубо вмешивающийся в рынок, он противоречит всем правилам и той же ВТО (Всемирной торговой организации. — Ред.)», — резюмировал вице-премьер, отметив что РФ намерена продавать нефть и нефтепродукты в страны, готовые работать на рыночных условиях, даже при необходимости сократить добычу.

Страны G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель 2 декабря. Новая политика вступит в силу 5 декабря. В тот же день страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что решение установить потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель является несерьезным. Зеленский также добавил, что слабая позиция, которую занял Евросоюз, в конечном счете всё равно вынудит применить «более сильные инструменты» для воздействия на Россию.

4 декабря Еврокомиссия рассказала о том, что потолок цен на российскую нефть предусматривает переходный период. При этом механизм ограничения потолка цен будет оцениваться каждые два месяца и устанавливаться из расчета 5% ниже средней рыночной цены на российские нефтепродукты.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.