ЕК рассказала о переходном периоде при введении потолка цен на нефть РФ

Потолок цен на российскую нефть предусматривает переходный период. Об этом говорится в релизе Еврокомиссии, опубликованном в субботу, 3 декабря.

«Потолок цен также предусматривает плавный переход. Он не будет применяться к нефти, закупленной сверх предельной цены и загруженной на суда до 5 декабря и выгруженной до 19 января 2023-го», — отмечается в тексте документа.

При этом механизм ограничения потолка цен будет оцениваться каждые два месяца и устанавливаться из расчета 5% ниже средней рыночной цены на российские нефтепродукты.

Уточняется также, что, если судно под флагом третьей страны будет перевозить нефть выше ценового предела, то операторам ЕС будет запрещено страховать, финансировать и обслуживать это судно в течение 90 дней после выгрузки груза.

2 декабря страны G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель. Новая политика вступит в силу 5 декабря. В тот же день страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не приемлет потолка цен на российскую нефть. Как будет организована работа, будет сообщено позднее, после анализа ситуации.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.