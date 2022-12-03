В Кремле отреагировали на установление ЕС потолка цен на российскую нефть

Москва не приемлет потолка цен на российску нефть, как будет организована работа, Кремль сообщит позднее, после анализа ситуации, заявил 3 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс. Тогда блок остановился на отметке в $60, несмотря на то что страны Балтии и Польша настаивали на показателе в $30.

Договоренность G7 и Австралии о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель вступит в силу 5 декабря.

Ранее в субботу генеральный директор АНО «ННЦ Ансельм» Максим Канищев рассказал «Известиям», что договоренность G7 и Австралии о потолке цен на российскую нефть в $60 за баррель станет «дырявым потолком». Он обратил внимание, на прошлой неделе нефть из России торговалась на уровне $48, а они установили потолок в $60.

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