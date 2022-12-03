Эксперт оценил последствия от предельных цен на нефть из РФ

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов 3 декабря объяснил «Известиям» , что значит вводимый ЕС потолок цен на российскую нефть, и рассказал, как это отразится на рынке.

Как он напомнил, российская нефть не продается США с апреля, Евросоюз (ЕС) введет эмбарго с 5 декабря. Ввод потолка цен эмбарго не отменяет. По словам специалиста, принятая мера даст ЕС возможность внести изменения в санкции и позволить своим компаниям перевозить российскую нефть, в случае если Россия, конечно, согласится ее продавать по установленной цене.

«Мы не будем продавать нефть в Европу потому, что ЕС не собирается ее покупать по предельным ценам. Европа собирается сделать исключение из ранее введенных санкций для своих компаний, которые занимаются морскими перевозками нефти, так как с 5 декабря запрещаются морские перевозки российской нефти. Уже запрещено участвовать американским компаниям», — сказал эксперт.

Без участия России, то есть предоставления ее нефти на рынки, данная схема работать не будет, подчеркнул Фролов.

Запад надеется, что РФ будет предлагать нефть и средняя цена на топливо начнет снижаться, что в идеальном варианте приведет к развалу ОПЕК+ и спровоцирует ценовую войну между производителями и цены на нефть рухнут, указал он.

Однако программа-минимум — это обеспечить сохранность доли рынка для европейских компаний, которые занимаются морскими перевозками, обеспечить отсутствие дефицита нефти, так как если РФ не поставляет нефть в Европу, то полностью она не успевает переориентироваться на альтернативные маршруты и какую-то часть добычи российской стороне придется сократить. По словам Фролова, сокращение будет не таким значительным, как предполагалось в марте Международным энергетическим агентством, но все-таки где-то до 7% от совокупного производства нефти может быть сокращено на какой-то период времени, пока РФ не переориентируется полностью на другие рынки.

Ценовой потолок, по сути, предлагает РФ использовать и далее прежние логистические возможности. Соответственно, объемы нефти с рынка не уйдут, риск дефицита исчезает и средние цены начнут снижаться. Теоретически России это даже выгодно, отметил Фролов, потому что если страна начнет продавать нефть по $60 за баррель, то сможет увеличить добычу и экспорт и за счет большего числа баррелей компенсирует выпадающие доходы на каждом отдельном барреле.

Однако со стратегической точки зрения участие в этой системе было бы огромной, колоссальной, чудовищной ошибкой, подчеркнул специалист.

«Я лично жду, что наше руководство отреагирует на это окончательное формулирование системы предельных цен на нефть указом президента о запрете продажи нефти в страны, которые присоединятся к этой системе. Это было бы максимально доходчивым и максимально адекватным отражением нашей позиции», — сказал Фролов.

Он также отметил, что вероятность того, что ЕС и Австралия откажутся от системы ограничения цены, маловероятна, однако и участвовать в этой схеме пока готова одна Австралия, которая покупала минимальные объемы российской нефти, другие игроки к ограничениям не присоединились.

При этом в случае если РФ в январе–феврале действительно сократит добычу и эти объемы исчезнут с рынка, это может привести к локальному дефициту и небольшому росту цен. Пока неясно, будет ли этот дефицит покрываться за счет ОПЕК+, но даже если не будет, для Запада эти последствия не будут смертельными.

Фролов полагает, что западные страны готовы перетерпеть вероятный дефицит и рост цен из-за политического аспекта всей ситуации.

В настоящее время ЕС и США верят, что отмена введенных ограничений будет расценена Москвой не как шаг к нормализации отношений, а как капитуляция.

Соответственно, эмбарго они снимать не будут, а возникшие проблемы постараются решить попытками повлиять на рынок, дополнительными распродажами из резервов США.

Ранее в субботу генеральный директор АНО «ННЦ Ансельм» Максим Канищев рассказал «Известиям», что договоренность G7 и Австралии о потолке цен на российскую нефть в $60 за баррель станет «дырявым потолком». Он обратил внимание, на прошлой неделе нефть из России торговалась на уровне $48, а они установили потолок в $60.

Днем ранее страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс. Тогда блок остановился на отметке в $60, несмотря на то что страны Балтии и Польша настаивали на показателе в $30. Вашингтон, в свою очередь, поприветствовал консенсус, к которому пришли в Европе.

Договоренность G7 и Австралии о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель вступит в силу 5 декабря или «вскоре после этого», отметил американский минфин.

29 ноября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не приемлет введения такого ограничения. Он также подчеркнул, что установление потолка стоимости создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения.

Президент России Владимир Путин 12 октября отметил, что РФ не станет поставлять нефть в страны, установившие потолок цен на нее.