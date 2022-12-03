Эксперт назвал «дырявым» потолок цен на российскую нефть

Договоренность G7 и Австралии о потолке цен на российскую нефть в $60 за баррель станет «дырявым потолком». Таким мнением в субботу, 3 декабря, поделился с «Известиями» генеральный директор АНО «ННЦ Ансельм» Максим Канищев.

«Они очень многое обещали, что введут какой-то потолок, но я думаю, что это будет дырявый потолок. На самом деле потолка вообще нет — у нас на прошлой неделе нефть, если я не ошибаюсь, торговалась на уровне $48, а они установили потолок в $60», — сказал эксперт.

Саму меру он счел жестом отчаяния, который Россию не ограничивает. Канищев напомнил, что даже минфин США называет эту цену комфортной для РФ.

«Они рассчитывают, что они введут ограничения для каких-то политических целей, которые формально никак на рынок не повлияют, потому что Россия говорила, что не будет поставлять нефть тем странам, которые этот потолок введут. И они хотят максимально этот риск снять», — добавил специалист.

По его словам, страны «большой семерки» договорились пересматривать потолок цены раз в два месяца, если цены изменятся, то потолок должен быть ниже на 5% от текущей стоимости нефти.

«Можно ли назвать это эффективным механизмом — не уверен», — добавил он.

Для европейского потребителя конечная цена вырастет, а для российского бюджета она будет удобной, заключил Канищев.

Накануне в разговоре с «Известиями» эксперты — член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП, ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев и председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный отметили, что если 5 декабря решение стран Евросоюза об установлении потолка цен на российскую нефть действительно вступит в силу, то у России существует три варианта реакции на новые рестрикционные правила.

Днем ранее страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс. Тогда блок остановился на отметке в $60, несмотря на то что страны Балтии и Польша настаивали на показателе в $30. Вашингтон, в свою очередь, поприветствовал консенсус, к которому пришел европейский блок.

Договоренность G7 и Австралии о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель вступит в силу 5 декабря или «вскоре после этого», отметил американский минфин.

29 ноября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не приемлет введения такого ограничения. Он также подчеркнул, что установление потолка стоимости создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения.

Президент России Владимир Путин 12 октября отметил, что РФ не станет поставлять нефть в страны, установившие потолок цен на нее.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля. В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. С тех пор в ЕС несколько раз обсуждался вопрос уровня ограничения стоимости, однако страны не могли прийти к единому мнению.

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