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Эксперт назвал «дырявым» потолок цен на российскую нефть

Эксперт Канищев счел «дырявым» потолок на российскую нефть, введенный Евросоюзом
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Договоренность G7 и Австралии о потолке цен на российскую нефть в $60 за баррель станет «дырявым потолком». Таким мнением в субботу, 3 декабря, поделился с «Известиями» генеральный директор АНО «ННЦ Ансельм» Максим Канищев.

«Они очень многое обещали, что введут какой-то потолок, но я думаю, что это будет дырявый потолок. На самом деле потолка вообще нет — у нас на прошлой неделе нефть, если я не ошибаюсь, торговалась на уровне $48, а они установили потолок в $60», — сказал эксперт.

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Саму меру он счел жестом отчаяния, который Россию не ограничивает. Канищев напомнил, что даже минфин США называет эту цену комфортной для РФ.

«Они рассчитывают, что они введут ограничения для каких-то политических целей, которые формально никак на рынок не повлияют, потому что Россия говорила, что не будет поставлять нефть тем странам, которые этот потолок введут. И они хотят максимально этот риск снять», — добавил специалист.

По его словам, страны «большой семерки» договорились пересматривать потолок цены раз в два месяца, если цены изменятся, то потолок должен быть ниже на 5% от текущей стоимости нефти.

«Можно ли назвать это эффективным механизмом — не уверен», — добавил он.

Для европейского потребителя конечная цена вырастет, а для российского бюджета она будет удобной, заключил Канищев.

Накануне в разговоре с «Известиями» эксперты — член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП, ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев и председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный отметили, что если 5 декабря решение стран Евросоюза об установлении потолка цен на российскую нефть действительно вступит в силу, то у России существует три варианта реакции на новые рестрикционные правила.

Днем ранее страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс. Тогда блок остановился на отметке в $60, несмотря на то что страны Балтии и Польша настаивали на показателе в $30. Вашингтон, в свою очередь, поприветствовал консенсус, к которому пришел европейский блок.

Договоренность G7 и Австралии о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель вступит в силу 5 декабря или «вскоре после этого», отметил американский минфин.

29 ноября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не приемлет введения такого ограничения. Он также подчеркнул, что установление потолка стоимости создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения.

Президент России Владимир Путин 12 октября отметил, что РФ не станет поставлять нефть в страны, установившие потолок цен на нее.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля. В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. С тех пор в ЕС несколько раз обсуждался вопрос уровня ограничения стоимости, однако страны не могли прийти к единому мнению.

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