Названы возможные сценарии реакции РФ на введение потолка цен на нефть

В случае если 5 декабря решение стран Евросоюза (ЕС) об установлении потолка цен на российскую нефть действительно вступит в силу, то у России существует три варианта реакции на новые рестрикционные правила. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 2 декабря выразили эксперты — член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП, ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев и председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

По словам Танкаева, первый сценарий самый мягкий и предполагает, что Россия отреагирует сдержанно.

«Он состоит в том, что Россия воспользуется теми лазейками, которые оставляют в этих введенных санкциях все страны — участницы «большой семерки» (G7) — это и США, и все страны Евросоюза. Они отлично понимают, что обойтись без российской нефти и нефтепродуктов они не смогут, поэтому лазеек там много», — пояснил Танкаев.

Однако эксперт считает, что «мягкий сценарий» не будет реализован, поскольку РФ не станет пользоваться подобными лазейками. И в целом Россия, по мнению специалиста, от введения потолка цен на нефть только выиграет.

«Это будет замечательный момент, который позволит нашей стране, не потеряв лицо, отказаться от неудобных покупателей, враждебных России, — США, ЕС и так далее. Соответственно, все договоры будут нарушены, и их можно признать ничтожными. И наконец-то можно выйти из того нелепого положения, в которое мы попали благодаря этим договорам», — рассказал Танкаев.

Как отметил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, при установлении потолка цен России будет просто невыгодно поставлять нефть и нефтепродукты. Поэтому существует второй сценарий, который будет заключаться в том, что Россия попросту откажется поставлять свои нефть и нефтепродукты всем странам, которые введут данные ограничения.

Но и есть третий, более жесткий сценарий, указал Завальный, который может поставить на колени весь мировой рынок нефти и нефтепродуктов. Он связан с тем, что Россия может влиять на поставки не только нефти и нефтепродуктов из РФ, но и из других стран мира.

«Самое главное объединение, в котором участвует Россия, это ОПЕК+. И Россия активно пользуется своей ведущей позицией в этом соглашении. Я думаю, что очень высокая степень вероятности того, что РФ будет содействовать запрету на поставку нефти и нефтепродуктов всем странам, вводящим против России потолок цен, из стран соглашения ОПЕК+», — предположил эксперт.

Накануне Reuters написало, что европейские страны предварительно согласовали лимит цен на нефть из России, который будет установлен на уровне $60 за баррель. По данным агентства, для полного принятия документа нужно дождаться согласия Польши, которая выступала за более низкий уровень. Тогда же отмечалось, что в ЕС начали изучать возможность пересмотра лимита цен на нефть в будущем на тех условиях, что он будет минимум на 5% ниже рыночных цен.

В тот же день заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что Вашингтон приветствует новости о прогрессе в согласовании в ЕС лимита цен на российскую нефть. Он подчеркнул, что потолок цен начнется с $60 за баррель с возможностью менять его значение в дальнейшем.

29 ноября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не приемлет введения такого ограничения. Он также подчеркнул, что установление потолка стоимости создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения.

Президент России Владимир Путин 12 октября отметил, что РФ не станет поставлять нефть в страны, установившие потолок цен на нее.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля. В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. С тех пор в ЕС несколько раз обсуждался вопрос уровня ограничения стоимости, однако страны не могли прийти к единому мнению.

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