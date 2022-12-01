В США сообщили о потолке цен на нефть из РФ в $60 за баррель

Потолок цен на российскую нефть начнется с $60 за баррель с возможностью менять его значение в дальнейшем. Об этом сообщил на онлайн-конференции заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в четверг, 1 декабря.

«Мы начинаем с 60 и имеем возможность двигать потолок цены для ограничения доходов России с течением времени», — сказал Адейемо.

Он также отметил, что США приветствуют новости о прогрессе в согласовании в Евросоюзе (ЕС) лимита цен на российскую нефть.

«Мы приветствуем новости, которые приходят из Европы. Я не собираюсь бежать впереди европейских партнеров и союзников, но важно отметить, что Европа стала настоящим лидером в вопросе реализации лимита цен», — отметил он.

Замглавы минфина также заверил, что США и их союзники успеют запустить механизм ограничений цены до 5 декабря, даже несмотря на возражения Польши, которая выступила за более низкий уровень.

Ранее в этот же день европейские страны предварительно согласовали лимит цен на нефть из России, который будет установлен на уровне $60 за баррель. Сообщалось, что для полного принятия документа нужно дождаться только согласия Польши.

Кроме того, страны ЕС начали изучать также возможность пересмотра лимита цен на нефть в будущем на тех условиях, что он будет минимум на 5% ниже рыночных цен.

Ранее, 29 ноября, обозреватель журнала The National Interest Мэтью Мэй заявил, что введение потолка цен на российскую нефть может обернуться для Запада негативными последствиями, а также сменить расклад сил в экономическом противостоянии с Москвой. Кроме того, такая инициатива приведет к экономической многополярности, которая невыгодна США, отметил он.

Двумя днями ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что позиция РФ — не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

До этого, 12 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

В сентябре главы министерств финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также было заявлено о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы Москвы и снизить цены на энергоносители во всем мире.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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