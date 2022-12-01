Страны ЕС предварительно согласовали лимит цен на нефть из России

Европейские страны предварительно согласовали лимит цен на нефть из России, который будет установлен на уровне $60 за баррель. Как сообщает 1 декабря агентство Reuters, для полного принятия документа нужно дождаться только согласия Польши, которая выступала за более низкий уровень.

Польша должна принять свое решение до 18:00 мск, заявил один из европейских дипломатов. Если решение будет принято, оно вступит в силу с 5 декабря.

Кроме того, страны ЕС начали изучать также возможность пересмотра лимита цен на нефть в будущем на тех условиях, что он будет минимум на 5% ниже рыночных цен.

По оценке агентства Bloomberg, оценка и пересмотр уровня цен на российскую нефть могут проходить каждые два месяца начиная с января 2023 года.

29 ноября обозреватель журнала The National Interest Мэтью Мэй заявил, что введение потолка цен на российскую нефть может обернуться для Запада негативными последствиями, а также сменить расклад сил в экономическом противостоянии с Москвой. Кроме того, такая инициатива приведет к экономической многополярности, которая невыгодна США, отметил он.

24 ноября сообщалось, что переговоры стран ЕС о введении предложенного «большой семеркой» (G7) ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Представители государств разошлись во мнениях. Как написало агентство Bloomberg, Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

До этого, 12 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

27 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что позиция РФ — не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.