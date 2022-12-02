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США поприветствовали решение ЕС установить потолок цен на российскую нефть

Представитель Белого дома Кирби: мы поддерживаем введение ценового потолка
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Власти США приветствуют тот факт, что странам Евросоюза удалось прийти к консенсусу в вопросе определения потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил 2 декабря представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга с журналистами.

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«Я не собираюсь опережать наших партнеров в ЕС в том, что касается объявления чего-либо. <...> Мы видели сообщения, мы приветствуем эту новость. <...> Мы приветствуем прогресс, достигнутый нашими партнерами из ЕС в этом вопросе», — отметил он.

В Белом доме также заявили о том, что ожидают окончательных деталей соглашения, которое принял Евросоюз, а также подробностей имплементации данного механизма.

Ранее в этот день Европейский союз достиг соглашения по установлению потолка цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Как ожидается, механизм заработает уже 5 декабря. Напомним, ранее ЕС хотел ввести потолок на уровне $75 за баррель, но Польша и страны Балтии настаивали на цене в $30 за баррель. В итоге страны сошлись на $60.

До этого, 29 ноября, обозреватель журнала The National Interest Мэтью Мэй заявил, что введение потолка цен на российскую нефть может обернуться для Запада негативными последствиями, а также сменить расклад сил в экономическом противостоянии с Москвой. Кроме того, такая инициатива приведет к экономической многополярности, которая невыгодна США, отметил он.

24 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переговоры стран Евросоюза о введении предложенного «большой семеркой» (G7) ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Представители государств разошлись во мнениях. Как написало агентство, Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

12 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

Еще 2 сентября главы финансовых ведомств стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также было заявлено о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы Москвы и снизить цены на энергоносители во всем мире.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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