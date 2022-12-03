Зеленский назвал установленный ЕС ценовой потолок на нефть из РФ в $60 несерьезным

Решение установить потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель является несерьезным, заявил 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале.

«В мире, к сожалению, без серьезных решений завершилась дискуссия об ограничениях экспортной цены на российскую нефть. Ведь не назовешь серьезным решение установить полностью комфортное для бюджета России ограничение», — отметил политик.

Зеленский также добавил, что слабая позиция, которую занял Евросоюз, в конечном счете всё равно вынудит применить «более сильные инструменты» для воздействия на Россию.

2 декабря страны G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель. Новая политика вступит в силу 5 декабря. В тот же день страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс. Блок остановился на отметке в $60, несмотря на то что страны Балтии и Польша настаивали на показателе в $30.

После этого в Еврокомиссии сообщили, что потолок цен на российскую нефть не будет применяться в течение 45 дней в отношении судов стран G7, загрузившихся до 5 декабря и разгрузившихся в порту назначения до 19 января. Отмечается, что цена для нефтепродуктов будет финализирована позднее.

В этот же день, 3 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не приемлет потолок цен на российскую нефть. Как будет организована работа, будет сообщено позднее, после анализа ситуации.

В свою очередь постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил о том, что Россия прекратит поставлять нефть в страны Европы на фоне введения Евросоюзом потолка цен. Тогда же посольство России в Вашингтоне отметило, что введение потолка цен на российскую нефть способствует усилению неопределенности и росту издержек для потребителей сырья.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.