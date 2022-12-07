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В России разработали три варианта ответа на потолок цен на нефть

«Ведомости»: власти России подготовили три варианта ответа на потолок цен на нефть
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Москва разработала три варианта ответных мер при введении потолка цен на российскую нефть странами G7 и Евросоюза (ЕС). В настоящее время проект указа президента обсуждают с его администрацией с правительством. Об этом 7 декабря сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

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Согласно информации издания, первый вариант предусматривает ввод полного запрета на продажу нефти странам, которые поддержат ограничение, даже через посредников. Так, поставка будет остановлена, если конечным получателем сырья окажется член G7, хотя формально нефть будет приобретать нейтральная страна.

Второй вариант предполагает запрет экспорта по контрактам, куда включено условие потолка цен, независимо от страны-получателя.

В качестве третьего варианта власти рассматривают введение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. При увеличении дисконта продажа будет запрещена. Однако, по информации источника «Ведомостей», эта альтернатива наименее вероятная.

Как отмечает издание, ни один из данных вариантов не получил одобрение. В связи с этим возможны и другие альтернативы. Источник «Ведомостей» сообщил, что этот вопрос должны были обсуждать на совещании у президента с участием нефтяных компаний во вторник, 6 декабря.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что в ответ на введение потолка цен на российскую нефть, Москва рассматривает возможность установления минимальной фиксированной стоимости данного вида сырья, а также другие меры.

В этот же день вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия после введения потолка цен на нефть начнет использовать новые механизмы страхования поставок. Он также выразил уверенность, что, несмотря на ограничения, российское сырье будет востребовано на мировом рынке.

Также 4 декабря Новак сообщил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен на российскую нефть.

Между тем эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович 6 декабря заявил, что России в условиях ограничений Запада на нефть необходимо перенаправить поставки и заняться созданием страхового бизнеса по перевозке. По его словам, тогда у Москвы будет больше свободы действий.

Ввести потолок цен на нефть из России главы министерств финансов стран G7 договорились еще в сентябре. С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС), а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

5 декабря эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елена Зотова рассказала, что в результате таких действий западных стран рынок потеряет объемы российского энергоресурса, а цены на нефть вырастут.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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