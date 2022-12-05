Эксперт объяснила последствия потолка цен на российскую нефть и эмбарго

В результате установленного Евросоюзом (ЕС) потолка цен на нефть из РФ, а также введенного ранее эмбарго на морские поставки рынок потеряет объемы российского энергоресурса. Также прогнозируется рост цен. Об этом рассказала «Известиям» 5 декабря эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елена Зотова.

Зотова напомнила слова вице-премьера РФ Александра Новака, который заявил, что компании готовы пойти в случае необходимости на снижение добычи.

«Это спровоцирует рост цен. В пользу увеличения цен говорит также решение ОПЕК+ продолжать снижение экспорта. Всё это в совокупности приведет к тому, что в ближайшее время мы увидим Brent около $100 за баррель», — объяснила она.

При этом, по словам эксперта, спрос на нефть обещает только расти.

«Европа в отчаянии ищет сырье и готова покупать нефть по баснословным ценам. Поддержки в этом вопросе, как мы видим, им никто не оказывает — Саудовская Аравия снижает поставки, провоцируя рост цен и заключает контракты с премией к выросшему рынку», — рассказала она.

Как отметила Зотова, распродажа коммерческих запасов нефти США тоже неспособна сбалансировать рынок.

«Более того, уже не один раз мы слышали заявления европейских лидеров о том, что Штаты стараются нажиться на поставках нефти в Европу и продают сырье по завышенным ценам. Так что рынок, который уже дестабилизирован, будет «радовать» производителей высокими ценами и заставит страны, лишившиеся российского сырья, втридорога заплатить за энергобезопасность», — подчеркнула эксперт.

В то же время Россия занимает непреклонную позицию по вопросу потолка цен на нефть — поставки в страны, которые присоединились к этому соглашению, осуществляться не будут, добавила Зотова.

Российская сторона разрабатывает соответствующий механизм воздействия на энергетический сектор.

«Это может быть указ президента России (Владимира Путина. — Ред.) о запрете торговли нефтью со странами, поддерживающими ценовое регулирование, и по цене, соответствующей предельному уровню, если она не попадает в рынок. То есть компании должны будут предоставлять доказательства того, что сделки осуществляются по рыночным ценам», — объяснила она.

Как уточнила эксперт, в таком случае будет разработана система ответственности для компаний, нарушивших этот указ.

«Важно отметить, что, по правилам ЕС, если российская нефть переработана на заводе в другой стране, то нефтепродукты не считаются российскими и могут быть импортированы в страны Европы. Тут возможны различные схемы по реэкспорту нефтепродуктов через страны Таможенного союза, например Белоруссию и Казахстан», — заключила Зотова.

С 5 декабря вступили в действие запрет на поставляемую морем российскую нефть в ЕС, а также потолок цен (максимально разрешенная стоимость) на энергоресурс из России, который страны Евросоюза и G7 после долгих разногласий согласовали на уровне $60 за баррель.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москва «никаких потолков» признавать не будет. По его словам, ответное решение готовится.

29 ноября Новак подчеркнул, что Россия не приемлет введения такого ограничения стоимости. Он также подчеркнул, что установление потолка цен создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля.

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